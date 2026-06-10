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Новости

США нанесли удар по танкеру у берегов Омана. МИД Индии сообщил о трех пропавших без вести моряках и осудил атаку

The Insider
CENTCOM

CENTCOM

США нанесли удар по танкеру Settebello (IMO: 9162916) в Оманском заливе, отчитались в центральном командовании американских вооруженных сил. Как утверждают в CENTCOM, судно, шедшее под флагом Палау, перевозило иранскую нефть, чем нарушило действующую блокаду:

«Американский самолет выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению корабля после того, как экипаж неоднократно не выполнил указания американских сил».

CENTCOM

В командовании также сообщили, что с начала блокады 13 апреля американские силы вывели из строя восемь судов, которые не подчинились требованиям, перенаправили 134 судна, выполнивших распоряжения, и разрешили проход 42 судам, перевозившим гуманитарную помощь.

Атаку осудили в МИД Индии. По данным министерства, на торговом судне находились 24 гражданина страны, трое из которых до сих пор числятся пропавшими без вести. Остальных удалось спасти:

«Наше посольство в Омане внимательно следит за ситуацией и активно координирует свои действия с оманскими властями в рамках продолжающейся поисково-спасательной операции».

The Insider с высокой долей вероятности идентифицировал атакованный у берегов Омана танкер. Данные мониторингового сервиса Starboard, которые изучило издание, показывают, что зарегистрированным владельцем танкера в базе указана Aqua Aurora Shipping Lines Inc, а оператором — IOS Marine — FZE. Танкер действительно связан с Индией: в карточке Aqua Aurora Shipping Lines Inc в Starboard страной регистрации названа Панама, однако адрес компании указан через Global Tankers Pvt Ltd в индийском Чандигархе.

IOS Marine — FZE, в свою очередь, указана как управляющая компания из свободной экономической зоны Аджмана в ОАЭ, отвечающая за коммерческое и техническое управление Settebello.

До атаки судно больше месяца находилось в море, не указывая конкретный пункт назначения: в системе оно было обозначено неопределенно — to order. По данным Starboard за последние два месяца, заходы или стоянки судна фиксировались в китайских Ляньюньгане и Нинбо.

Starboard также отмечает у Settebello несколько признаков риска: судно старое, сведения о его страховании отсутствуют или неизвестны, за время рейса у него десятки раз менялся пункт назначения, а сигнал неоднократно пропадал.

1 июня танкер действительно находился в районе у берегов Омана, однако последние доступные The Insider точки перед ударом показывали судно уже значительно юго-восточнее Оманского залива, в Аравийском море. Это расхождение с географией сообщения CENTCOM может объясняться неполными или искаженными данными AIS: в последние дни перед ударом сервис фиксировал, что танкер подолгу оставался в одном районе и снова исчезал с радаров.

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