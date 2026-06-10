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Новости

Концерт американского рэпера Xzibit отменили в Риге. Он несколько раз выступал в России после начала войны

The Insider
Lisa O'Connor / Global Look Press

Lisa O'Connor / Global Look Press

В Риге отменили выступление известного американского рэпера Xzibit, которое было запланировано на 19 сентября, сообщило издание Delfi. По его данным, решение приняли после того, как «компетентные государственные органы Латвии» получили «дополнительную информацию о деятельности артиста в России» и оценили ситуацию.

Организаторы, в свою очередь, подчеркнули, что не располагают информацией, которая указывала бы на политический характер выступлений Xzibit в РФ. В Coyote Fly также заявили, что в дальнейшем будут тщательнее проверять профессиональную деятельность и публичную биографию артистов до начала сотрудничества. 

После начала полномасштабной войны Xzibit как минимум трижды выступил в России: 3 декабря 2025 года — на VK Stadium, 4 декабря — в петербургском клубе А2, а также 27 сентября на фестивале «Уличный драйв» в Москве.

Фестиваль был организован столичными властями. В анонсе говорилось, что, помимо американского исполнителя, должны выступить и другие популярные российские и зарубежные артисты, в том числе группа «Кипелов». Ее солист, рок-музыкант Валерий Кипелов, помимо прочего, выступал с концертом перед участниками войны против Украины.

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