Минтранс США отменил защиту работников от косвенной дискриминации, действовавшую с 70-х годов

Министерство транспорта США отменило часть давних норм о гражданских правах, запрещавших политику с непреднамеренным «дискриминационным воздействием» на защищенные группы населения, сообщает Reuters. Глава ведомства Шон Даффи уточнил, что правила отныне запрещают только умышленную дискриминацию, но не действия, которые лишь по итогу ставят отдельные категории людей в неравное положение.

Решение вписывается в указ Трампа от апреля 2025 года, предписавший федеральным ведомствам не применять законодательство о косвенной дискриминации. Во вторник к этому присоединилось Министерство юстиции — оно объявило ошибочными правовые рекомендации Комиссии по равным возможностям в сфере занятости (EEOC), направленные против политики с дискриминационными последствиями для работников.

Принцип «дискриминационного воздействия» закрепился в праве после принятия Закона о гражданских правах 1964 года. До этого суды понимали дискриминацию как умышленное действие, однако в 1971 году Верховный суд постановил, что нейтральные на первый взгляд требования при найме могут нарушать закон, если непропорционально затрагивают защищенные группы и не связаны напрямую с исполнением должностных обязанностей.

На практике этот инструмент применялся к требованиям физической подготовки, более сложным для женщин и людей с инвалидностью, а также к условиям о недавнем окончании вуза, автоматически отсекающим многих пожилых соискателей. Именно он позволял властям на протяжении десятилетий преследовать косвенную дискриминацию в сфере жилья, образования и кредитования.

Трамп и его сторонники настаивают, что угроза исков мешает компаниям нанимать сотрудников на основании профессиональных качеств, а сама доктрина неправомерно предполагает дискриминацию там, где между группами есть любые различия в результатах. The Insider разбирал логику политики DEI — прямой мишени администрации — и ее более чем 60-летнюю историю.