Украина нанесла удар по танкеру «теневого флота» в Черном море

Украинские военные в ночь на 10 июня атаковали танкер «теневого флота» РФ West Horizon (IMO: 9337327) в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Танкер, о котором идет речь в пресс-релизе ведомства, ходит под флагом Гвинеи-Биссау. На момент предполагаемого инцидента он действительно был в Черном море, хотя отследить его точное местоположение сложно.

Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, как минимум с 8 июня судно шло с выключенным транспондером, который в режиме реального времени позволил бы установить его местоположение. Его лишь ненадолго включили около 5:40 утра 10 июня. Путь танкера также сложно отследить, по всей видимости из-за помех, которые искажают координаты: его траектория на карте из-за этого представляется как неестественные прямые линии.