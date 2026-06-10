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Новости

Украина нанесла удар по танкеру «теневого флота» в Черном море

The Insider
Фото: Vesselfinder

Фото: Vesselfinder

Украинские военные в ночь на 10 июня атаковали танкер «теневого флота» РФ West Horizon (IMO: 9337327) в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. 

Танкер, о котором идет речь в пресс-релизе ведомства, ходит под флагом Гвинеи-Биссау. На момент предполагаемого инцидента он действительно был в Черном море, хотя отследить его точное местоположение сложно. 

Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, как минимум с 8 июня судно шло с выключенным транспондером, который в режиме реального времени позволил бы установить его местоположение. Его лишь ненадолго включили около 5:40 утра 10 июня. Путь танкера также сложно отследить, по всей видимости из-за помех, которые искажают координаты: его траектория на карте из-за этого представляется как неестественные прямые линии.

Путь танкера West Horizon с 4 по 10 июня

Путь танкера West Horizon с 4 по 10 июня

Starboard Maritime Intelligence / The Insider

Генштаб ВСУ уточняет, что в ходе атаки повредили винто-рулевой комплекс судна — он отвечает за маневренность судна и возможность удерживать его на заданном курсе. 

Других подтверждений этой атаки нет. Российские власти эту информацию не комментировали.

Еще в мае в Чёрном море, недалеко от северного побережья Турции, атаке беспилотников подверглись три танкера, находящиеся в различных санкционных списках. В момент нападения экипаж танкеров был занят операцией по перевалке грузов между судами в море. На прошлой неделе МИД Азербайджана сообщил об ударе по двум другим судам, на которых находились граждане страны. Эти грузовые судна шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В Украине тогда же заявили, что били по судам с украденным зерном.

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