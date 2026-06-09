Судью из Сомали не пустили в США перед чемпионатом мира. Он обслуживает матчи ФИФА уже восемь лет

Погранично-таможенная служба США отказала во въезде футбольному арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Артан прилетел в международный аэропорт Майами из Стамбула 6 июня. После дополнительной проверки американские власти отказали ему во въезде, сославшись на «опасения в благонадежности». Какие именно обстоятельства стали причиной такого решения, в Погранично-таможенной службе США не уточнили.

ФИФА подтвердила, что Артан не сможет принять участие в судействе матчей чемпионата мира. В организации подчеркнули, что не занимаются вопросами иммиграционного контроля и не влияют на решения принимающих стран о выдаче виз и допуске иностранных граждан.

Омар Артан должен был стать первым арбитром из Сомали в истории чемпионатов мира по футболу. С 2018 года он обслуживает матчи под эгидой ФИФА, а в 2025 году был признан судьей года Африканской конфедерацией футбола.

В Министерстве молодежной политики и спорта Сомали заявили Би-би-си, что у арбитра были все необходимые документы для поездки. По словам сотрудника сомалийского посольства в Найроби, специально для участия в турнире Артану выдали дипломатический паспорт, поскольку ранее он уже сталкивался с трудностями при получении виз.

Сам арбитр заявил, что сохраняет позитивный настрой и сосредоточен на дальнейшей карьере. Он поблагодарил ФИФА, Африканскую конфедерацию футбола и своих коллег за поддержку.

Сомали входит в перечень стран, гражданам которых администрация президента США Дональда Трампа ограничила въезд. При этом указ предусматривает исключения для участников крупных международных спортивных соревнований, включая чемпионат мира и Олимпийские игры.

Это не первый случай проблем со въездом участников мундиаля в США. Ранее Reuters сообщало, что нападающего сборной Ирака Аймена Хусейна после прилета в Чикаго почти семь часов допрашивали сотрудники иммиграционных служб. После проверки футболисту разрешили въезд в страну, однако фотографу национальной команды Талалу Салаху было отказано во въезде. По данным источника агентства, у обоих проверяли мобильные телефоны, а фотограф провел под контролем американских властей более десяти часов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.