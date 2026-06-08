В Узбекистане массово фальсифицируют научные статьи, это признаёт президент Академии наук — T-Invariant

Ученые из Узбекистана массово фальсифицируют научные статьи — покупают соавторство за деньги, фабрикуют экспериментальные данные с помощью графических редакторов и генеративного ИИ. Об этом сообщает проект «Плагиат-навигатор» издания T-Invariant в расследовании о системных нарушениях в узбекской науке.

Масштаб проблемы признал президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов. По его словам, республика регулярно попадает на первые строчки международных рейтингов по числу некачественных публикаций и статей в журналах-«пиратах».

Среди задокументированных случаев — покупка соавторства сотрудником Ташкентского государственного педагогического университета А.А. Халиковым. В феврале 2022 года в Facebook появилось объявление о продаже места в списке авторов уже готовой научной статьи. Через два месяца публикация вышла в журнале Inorganic Chemistry Communications — Халиков занял третью строчку в списке авторов за $700. Впоследствии журнал отозвал статью. Подобная схема, при которой организаторы договариваются с редакцией о публикации, а затем в последний момент дописывают платных «соавторов», характерна для так называемых paper mills — фабрик фальшивых статей, ряд которых, по данным расследования, перебрался в Узбекистан из России.

Другой сотрудник того же педуниверситета, Шерзод Абдуллаев, использовал для имитации исследований манипуляции с микрофотоснимками — одно и то же изображение образца с поворотом на 90 градусов выдавалось за снимки принципиально разных материалов. Профессор Национального университета Элиер Бердимуродов копировал изображения из чужих опубликованных работ. Коллектив из четырнадцати авторов, включая нескольких узбекских профессоров и, предположительно, ректора Андижанского государственного университета Акрамжона Юлдашева, в 2025 году опубликовал в журнале Springer Nature статью с микрофотографиями, сгенерированными ИИ. По оценке авторов расследования, ситуацию усугубляет отсутствие политической воли для борьбы с коррупцией в академической сфере внутри страны.

Проблема фальшивых публикаций в узбекской науке существует на фоне многократного роста числа научных статей с узбекским участием за последние пять лет, о чем свидетельствует международная библиографическая база данных научных публикаций Scopus. Этот рост, по оценке «Плагиат-навигатора», значительно опережает реальный объем исследований. The Insider в 2019 году проводил контрольную закупку, в ходе которой корреспондент издания купил себе соавторство в западном научном журнале, индексируемом в Scopus.