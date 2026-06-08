Партия Пашиняна набирает более 50% голосов на парламентских выборах

Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и пообещал продолжить курс на сближение с Западом, одновременно развивая отношения с Россией и другими странами Евразийского экономического союза. Среди приоритетов он назвал установление дипломатических отношений и открытие границы с Турцией, а также подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода».

К утру 8 июня ЦИК Армении обработал 94% бюллетеней. Согласно предварительным данным, «Гражданский договор» набирает 50,07% голосов. Партия «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна получила 23,35%, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,96%.

Первым Пашиняна поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе — еще вечером 7 июня. Также в числе первых поздравляющих оказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявивший о готовности Казахстана продолжать активное сотрудничество с Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Явка, по данным ЦИК, составила 58,97% — в голосовании приняли участие 1 476 697 человек.

За 101 место в Национальном собрании боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока.

В новый состав парламента проходят «Гражданский договор», «Сильная Армения» и блок «Армения».

Выборы проходили на фоне охлаждения отношений Армении с Россией и попыток сблизиться с Евросоюзом.