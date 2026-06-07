Зеленский подтвердил, что встречался с Абрамовичем и передал через него послание Путину: Украина не сдаст Донбасс

Зеленский рассказал, что Абрамович пришел к нему как посредник и сказал, что хочет получить от него послание для Путина. По словам президента Украины, главным посланием было то, что Украина не уйдет из Донбасса и не отдаст России свои территории. Зеленский добавил, что не согласится дать России «победу таким образом».

По словам Зеленского, Абрамович говорил о возможности «компромисса». В ответ украинский президент заявил, что прекращение огня уже было бы самым большим компромиссом со стороны Украины. Зеленский также сказал, что готов встретиться с Путиным в любое время и в любом формате — при участии европейцев или в двустороннем формате, — но не в Москве и не в Минске.

Ранее Financial Times со ссылкой на четыре источника писала, что Зеленский в мае пригласил Абрамовича в Киев, чтобы через него передать Путину сигнал о готовности к прямым переговорам. Офис президента Украины тогда отказался от комментариев. Издание также писало, что Путин после встречи с Абрамовичем заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским.

Абрамович участвовал в посреднических контактах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабного вторжения в 2022 году. Он был связан с переговорами в Стамбуле весной 2022 года, а также с переговорами по зерновой сделке и обменам пленными. Sky News отмечает, что Зеленский впервые публично рассказал о роли Абрамовича как посредника в передаче посланий Путину.