Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.47

EUR

85.56

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

706

 

 

 

 

 

Новости

Зеленский подтвердил, что встречался с Абрамовичем и передал через него послание Путину: Украина не сдаст Донбасс

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в интервью Sky News, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем и передал через него послание Владимиру Путину. По словам Зеленского, он заявил, что Украина не уйдет из Донбасса и не отдаст России свои территории.

Instagramhttps://www.instagram.com/reel/DZS1pzpCBAT/

Зеленский рассказал, что Абрамович пришел к нему как посредник и сказал, что хочет получить от него послание для Путина. По словам президента Украины, главным посланием было то, что Украина не уйдет из Донбасса и не отдаст России свои территории. Зеленский добавил, что не согласится дать России «победу таким образом».

По словам Зеленского, Абрамович говорил о возможности «компромисса». В ответ украинский президент заявил, что прекращение огня уже было бы самым большим компромиссом со стороны Украины. Зеленский также сказал, что готов встретиться с Путиным в любое время и в любом формате — при участии европейцев или в двустороннем формате, — но не в Москве и не в Минске.

Ранее Financial Times со ссылкой на четыре источника писала, что Зеленский в мае пригласил Абрамовича в Киев, чтобы через него передать Путину сигнал о готовности к прямым переговорам. Офис президента Украины тогда отказался от комментариев. Издание также писало, что Путин после встречи с Абрамовичем заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским.

Абрамович участвовал в посреднических контактах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабного вторжения в 2022 году. Он был связан с переговорами в Стамбуле весной 2022 года, а также с переговорами по зерновой сделке и обменам пленными. Sky News отмечает, что Зеленский впервые публично рассказал о роли Абрамовича как посредника в передаче посланий Путину.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте