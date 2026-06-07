В Москве машино-места в новостройках подорожали на 46% после сокращения предложения почти вдвое

Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы в старых границах города за год выросла на 46% и достигла 5,4 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Ricci. Одновременно объем предложения сократился на 44% — до 3,2 тысячи лотов.

По данным аналитиков, рост цен связан с удорожанием строительства и сокращением числа машино-мест в новых жилых проектах. Девелоперы также стали чаще выводить в продажу увеличенные парковочные места и места с зарядными станциями для электромобилей.

Предложение сокращается в том числе из-за общего спада на рынке новостроек. Как отмечают участники рынка, в 2026 году объем вывода новых жилых проектов в Москве снизился на 28%. За январь—апрель продажи машино-мест сократились на 15%, до 3,9 тысячи лотов, однако спрос на них оказался устойчивее, чем на квартиры: продажи жилья за тот же период снизились на 35,5%.

Дополнительным фактором роста цен стало изменение структуры предложения. По подсчетам Ricci, количество машино-мест в продаже в новостройках бизнес-класса за год сократилось на 60%, тогда как число лотов в сегменте де-люкс выросло втрое. Более доступные варианты постепенно исчезают с рынка.

Эксперты также связывают сокращение предложения с изменением градостроительных требований. В конце 2024 года московские власти снизили минимальный норматив обеспеченности жилых комплексов машино-местами с 350 до 257 мест на тысячу квартир. По словам участников рынка, после этого застройщики все чаще проектируют лишь минимально необходимое количество парковок.

В результате машино-места становятся дефицитным активом в районах с плотной застройкой, где возможности расширения парковочного пространства ограничены. Девелоперы ожидают, что при снижении ключевой ставки и восстановлении спроса на жилье цены на парковочные места продолжат расти.