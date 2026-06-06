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Новости

Власти запретили крымчанам собираться группами в крупнейшем ботаническом саду полуострова из-за опасений «нарушений порядка»

The Insider
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Подконтрольные России власти Крыма ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в Никитском ботаническом саду «в связи со сложившейся обстановкой». Согласно приказу руководства учреждения, до особого распоряжения на его территории запрещены культурно-просветительские и другие мероприятия с участием граждан.

Ограничения распространяются на Арборетум (дендрологический парк), а также парки «Монтедор» и «Приморский», входящие в состав Никитского ботанического сада. При этом полностью закрывать территорию для посетителей не стали. Однако теперь численность организованных групп не должна превышать 20 человек. Такое решение, по данным НБС, принято в целях безопасности — с учётом сложившейся обстановки в Республике Крым и мер по усилению охраны общественного порядка.

Приказ пересказали многие государственные СМИ, включая ТАСС. Все ссылаются на соцсети и сайт Никитского ботсада. В то же время, как выяснил The Insider, на момент написания этой новости распоряжение уже удалено — его нет ни на сайте, ни в соцсетях учреждения. В Telegram публикация удалена. Также видно, что удалены объявления о проведении балов в розах 6-7 июня и праздничных мероприятий в День России 12 июня. 

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В удаленном приказе руководство сада ссылалось на указ Владимира Путина от октября 2022 года о введении в Крыму «среднего уровня реагирования». Сам документ не предусматривает прямого запрета массовых мероприятий, однако позволяет местным властям самостоятельно вводить меры по «усилению охраны общественного порядка и общественной безопасности».

Текст удаленного приказа: 

«В связи со сложившейся обстановкой на территории Республики Крым, на основании Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022, в рамках которого реализуются меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, и на основании письма Первого заместителя главы администрации города Ялта Олефиренко С.С. от 28.04.2026 г. № 3737/02.1-22, в целях соблюдения безопасности, директор ФГБУН «НБС-ННЦ», академик Ю.В. Плугатарь издал приказ о запрете проведения культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан в Арборетуме, парках «Монтедор» и «Приморский» Никитского ботанического сада до особого распоряжения. При посещении парков группа из посетителей не должна превышать 20 человек».

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