Власти запретили крымчанам собираться группами в крупнейшем ботаническом саду полуострова из-за опасений «нарушений порядка»

Подконтрольные России власти Крыма ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в Никитском ботаническом саду «в связи со сложившейся обстановкой». Согласно приказу руководства учреждения, до особого распоряжения на его территории запрещены культурно-просветительские и другие мероприятия с участием граждан.

Ограничения распространяются на Арборетум (дендрологический парк), а также парки «Монтедор» и «Приморский», входящие в состав Никитского ботанического сада. При этом полностью закрывать территорию для посетителей не стали. Однако теперь численность организованных групп не должна превышать 20 человек. Такое решение, по данным НБС, принято в целях безопасности — с учётом сложившейся обстановки в Республике Крым и мер по усилению охраны общественного порядка.

Приказ пересказали многие государственные СМИ, включая ТАСС. Все ссылаются на соцсети и сайт Никитского ботсада. В то же время, как выяснил The Insider, на момент написания этой новости распоряжение уже удалено — его нет ни на сайте, ни в соцсетях учреждения. В Telegram публикация удалена. Также видно, что удалены объявления о проведении балов в розах 6-7 июня и праздничных мероприятий в День России 12 июня.