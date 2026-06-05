Удаленная работа ухудшает психическое здоровье, особенно у тех, кто живет один — исследование

Американские экономисты выяснили, что массовый переход на удаленку во время и после пандемии ковида стал причиной примерно трети всего прироста психических расстройств в США за последние несколько лет. Исследование опубликовано в журнале Science.

Авторы работы — ученые из Гарварда, Университета Вирджинии и Федерального резервного банка Нью-Йорка — проанализировали данные пяти репрезентативных опросов американских работников за 2011–2024 годы, намеренно исключив пиковые пандемийные годы: 2020-й и 2021-й. Выборка составила почти 590 тысяч человек. Исследователи сравнивали тех, чья профессия допускает удаленную работу — программисты, маркетологи — с теми, чья нет: медики, инженеры на производстве, работники сферы питания.

После пандемии сотрудники на удаленных позициях стали проводить в одиночестве примерно на час больше каждый рабочий день по сравнению с коллегами из «неудаленных» профессий. Доля тех, кто проводил весь день без единого человеческого контакта, у них выросла на 72%. При этом социальная жизнь после работы тоже сократилась — встречи с друзьями по вечерам стали заметно реже.

Параллельно у «удаленщиков» ухудшились показатели психического здоровья по шкале Кесслера, которая измеряет уровень тревожности. Росло и число обращений к психиатрам, и количество выписанных антидепрессантов. Авторы исключили версию, что дело просто в появившейся гибкости графика — возможности чаще ходить к врачу в рабочее время, поскольку у той же группы не выросло ни количество обычных медицинских осмотров, ни число выписанных препаратов от холестерина или давления.

Сильнее всего пострадали те, кто живет один. Для них вероятность провести весь день без какого-либо человеческого контакта выросла на 7 процентных пунктов — в 83% случаев относительно допандемийного уровня. Уровень тревожности у одиноких удаленщиков вырос вдвое сильнее, чем у тех, кто живет с семьей. Потребление антидепрессантов у них тоже увеличилось более чем вдвое по сравнению со средним по всей группе.

Авторы отдельно проверили, не искажает ли результаты тревога из-за искусственного интеллекта — многие профессии, допускающие удаленку, одновременно подвержены автоматизации. Оказалось, что психологический эффект объясняется именно форматом работы, а не угрозой исчезновения рабочих мест вследствие автоматизации. Исследователи делают вывод, что работники, выбирая удаленку, недооценивают ее долгосрочные последствия для самочувствия. Плюсы вроде экономии времени на дорогу очевидны сразу, но социальная изоляция нарастает постепенно.