Иммиграционная полиция США раздаст тысяче полицейских ведомств приложение для распознавания лиц мигрантов, его будут применять и к гражданам

Иммиграционная служба США (ICE) планирует передать более чем тысяче местных полицейских ведомств приложение для распознавания лиц, которое позволит проверять иммиграционный статус людей прямо на улице, сообщает 404 Media со ссылкой на внутренние документы Министерства внутренней безопасности (DHS), полученные по запросу по процедуре FOIA.

Приложение называется ICE Task Force Module App (TFM App). Когда сотрудник полиции наводит камеру смартфона на человека, система сверяет его лицо с базой из более 250 млн записей Министерства внутренней безопасности США (DHS) и Государственного департамента и выдает одно из двух указаний: либо «не задерживать», либо код для получения дополнительных данных от ICE. Сами по себе данные хранятся в системе 15 лет.

Программа рассчитана на участников соглашения 287(g) — механизма, по которому местные и региональные полицейские структуры наделяются правом осуществлять иммиграционный контроль. Сейчас к нему подключены 1220 ведомств в 32 штатах и двух территориях США.

В документах прямо признается, что приложение может применяться к гражданам США. «Сотрудники не знают гражданства человека при первом контакте и будут использовать TFM для установления личности», — говорится в материалах DHS. Правозащитные организации предупреждают, что система дает ложные результаты и ее передача местной полиции создает «рецепт катастрофы». Группа из шести конгрессменов-демократов уже предложила законопроект, запрещающий ее использование.

Ранее служба покупала данные о местоположении смартфонов из обычных приложений и получала доступ к базам коммунальных услуг с сотнями миллионов записей. В рамках недавно принятого бюджета на иммиграционное правоприменение и пограничную безопасность выделено около $150 млрд, включая $6 млрд на пограничные технологии и наблюдение.