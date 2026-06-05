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Крупные страховые компании в РФ начали предлагать «защиту от военных действий» — «Ъ»

The Insider
Повреждения в многоквартирном доме в Москве после удара БПЛА, март 2025 / ТАСС

Повреждения в многоквартирном доме в Москве после удара БПЛА, март 2025 / ТАСС

Российские страховые компании начали предлагать частным лицам «защиту от военных действий»: при падении обломков беспилотников, повреждениях от ударной волны или работы ПВО. Такие услуги увеличивают стоимость страхового полиса на 10–12%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Издание приводит данные «Альфа Страхования» и «Иногсстраха». В первом случае включение в полис страхования недвижимости покрытия риска «военных действий» может увеличить его цену примерно на 10%, во втором — на 12%. Такие же услуги предлагают другие крупные страховые фирмы, но они не приводят детали соглашений.

Под страховыми случаями компании подразумевают повреждение или утрату застрахованного имущества в результате «военных действий, маневров, учений или операций военного характера любого рода», «использования любого вида вооружений, а также действий систем противовоздушной обороны, воздействия ударной волны». Некоторые компании — например, «Ингосстрах» — включают в эту категорию гражданскую войну.

Некоторые страховые фирмы при этом военные риски и риски теракта отдельно не выделяют. Так, в одной из компаний «Ъ» сказали, что защита от атак беспилотников «не привязана к правовой квалификации», поскольку существуют риски неопределенности. На это же указывают и юристы: компетентные органы могут по-разному квалифицировать событие, поэтому доказать страховые случаи может быть труднее. 

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