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Новости

Палата представителей США одобрила новые санкции против России. Законопроект вынесли на голосование в обход республиканского руководства

The Insider
Getty Images

Getty Images

Нижняя палата парламента США одобрила законопроект о новых санкциях против России. Как ожидается, они коснутся ключевых сегментов российской экономики. Другие подробности не приводятся.

Помимо этого, инициатива предусматривает помощь Украине более чем на $1 млрд в виде прямой помощи на укрепление обороны и восстановление разрушенной инфраструктуры. Еще $8 млрд — в виде оборонных займов.

За законопроект проголосовали 226 членов Палаты представителей, против — 195. Для его одобрения сторонникам инициативы потребовалась поддержка 18 республиканцев. Сторонникам законопроекта удалось вынести его на голосование в обход республиканского руководства Палаты представителей: они собрали необходимые 218 подписей под так называемой discharge petition — процедурой, позволяющей большинству депутатов принудительно поставить инициативу в повестку.

Теперь документ должен пройти через Сенат, где большинство также принадлежит Республиканской партии, однако его перспективы там пока выглядят неопределенными, пишет Associated Press. Противники инициативы полагают, что ее принятие «подорвет переговоры, направленные на достижение сопоставимого, но более жесткого результата».

Голосование по Украине стало уже вторым за неделю внешнеполитическим демаршем Палаты представителей против курса Дональда Трампа. Накануне нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, которая запрещает президенту продолжать войну в Иране без одобрения Конгресса.

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