Палата представителей приняла резолюцию, которая обязует Трампа прекратить войну против Ирана. Трамп сможет наложить на нее вето — эксперт

Палата представителей США впервые с начала войны с Ираном поддержала резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа прекратить военные действия без одобрения Конгресса. Об этом сообщает CBS News.

За документ проголосовали 215 конгрессменов, против — 208. Резолюцию поддержали все демократы и четверо республиканцев: Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уорен Дэвидсон.

19 мая аналогичную резолюцию с восьмой попытки предварительно поддержал Сенат. Тогда за высказались 50 сенаторов, против — 47. Окончательное голосование в Сенате еще не состоялось.

Поддержка войны среди части республиканцев начала снижаться после того, как конфликт превысил 60-дневный срок, установленный Законом о военных полномочиях 1973 года. Согласно этому закону, президент обязан прекратить боевые действия, если Конгресс не дал официального разрешения на войну.

Администрация Трампа утверждает, что перемирие, достигнутое в апреле, приостановило отсчет срока, хотя с тех пор стороны продолжали обмениваться ударами. Белый дом также считает сам закон о военных полномочиях неконституционным, отмечает CBS News.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Брайан Маст назвал голосование «глупым политическим шагом», который «ослабляет позиции президента на переговорах с Ираном».

Автор резолюции, демократ Грегори Микс, отверг эту критику и заявил, что Конгресс «продолжит выполнять свои конституционные обязанности».



Политолог Иван Преображенский пояснил The Insider, что, даже если резолюция будет принята и Сенатом, Трамп сможет наложить на нее вето.