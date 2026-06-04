Палата представителей приняла резолюцию, которая обязует Трампа прекратить войну против Ирана. Трамп сможет наложить на нее вето — эксперт

Палата представителей США впервые с начала войны с Ираном поддержала резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа прекратить военные действия без одобрения Конгресса. Об этом сообщает CBS News.
За документ проголосовали 215 конгрессменов, против — 208. Резолюцию поддержали все демократы и четверо республиканцев: Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уорен Дэвидсон.
19 мая аналогичную резолюцию с восьмой попытки предварительно поддержал Сенат. Тогда за высказались 50 сенаторов, против — 47. Окончательное голосование в Сенате еще не состоялось.
Поддержка войны среди части республиканцев начала снижаться после того, как конфликт превысил 60-дневный срок, установленный Законом о военных полномочиях 1973 года. Согласно этому закону, президент обязан прекратить боевые действия, если Конгресс не дал официального разрешения на войну.
Администрация Трампа утверждает, что перемирие, достигнутое в апреле, приостановило отсчет срока, хотя с тех пор стороны продолжали обмениваться ударами. Белый дом также считает сам закон о военных полномочиях неконституционным, отмечает CBS News.
Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Брайан Маст назвал голосование «глупым политическим шагом», который «ослабляет позиции президента на переговорах с Ираном».
Автор резолюции, демократ Грегори Микс, отверг эту критику и заявил, что Конгресс «продолжит выполнять свои конституционные обязанности».
Политолог Иван Преображенский пояснил The Insider, что, даже если резолюция будет принята и Сенатом, Трамп сможет наложить на нее вето.
«Даже если Сенат поголосует за резолюцию, преодолеть потом вето не хватит голосов у демократов и бунтующей группы республиканцев — на это нужно 2/3 голосов. Но все равно это будет очень сильный сигнал. Проблема Трампа в том, что он атакует недостаточно лояльных республиканцев до того, как они останутся без мандата как в Конгрессе, так и в Сенате. Они знают, что им уже нечего терять — Трамп и его спонсоры не дадут им пройти праймериз Республиканской партии, — и перестают опасаться обидеть Трампа своим голосованием. Таких много, но до предстоящих частичных выборов в Конгресс у них гарантированно не будет большинства, достаточного для преодоления вето президента».