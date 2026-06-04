Польская теннисистка Майя Хвалиньска вышла в финал турнира «Ролан Гаррос», обыграв россиянку Диану Шнайдер

Польская теннисистка Майя Хвалиньска в полуфинале турнира «Ролан Гаррос» в Париже обыграла выступающую без флага россиянку Диану Шнайдер со счетом 7:6(4), 6:4. Таким образом, в финале она встретится с россиянкой Миррой Андреевой. Ранее сегодня Андреева в полуфинале обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.

«Это была невероятная битва, особенно первый сет. Я тоже поклонница игры Дианы, мне очень нравится смотреть ее матчи. Это был невероятно сложный матч и для меня, и для нее – физически и психологически. Отличный опыт», – сказала Хвалиньска после игры.

Как отмечают спортивные СМИ, это первый за много лет турнир «Ролан Гаррос», где все участницы полуфиналов претендовали бы на победу в турнирах Большого шлема впервые в карьере. Женский финал пройдет 6 июня.