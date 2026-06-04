Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

EUR

85.12

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

249

 

 

 

 

 

Новости

Россиянка Мирра Андреева вышла в финал турнира «Ролан Гаррос», обыграв украинку Марту Костюк

The Insider
Мирра Андреева

Мирра Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева в полуфинале турнира «Ролан Гаррос» (The French Open) в Париже обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и вышла в финал. Для 19-летней спортсменки это станет первым финалом турнира Большого шлема. 

Костюк впервые сыграла в полуфинале турнира Большого шлема, став первой украинкой в полуфинале «Ролан Гаррос». В этом матче оборвалась ее серия побед, длившаяся 17 игр. После матча Костюк отказалась по традиции пожать руку Андреевой, обменялась рукопожатием только с судьей и ушла в раздевалку. После победы над соотечественницей Элиной Свитолиной в четвертьфинале во время флеш-интервью она не смогла сдержать слез, рассказывая об очередной российской атаке на Украину: 

«Прежде всего хочу начать с исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. У нас снова была очень тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве, так много погибших. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его стойкости».

 Андреева публично не осуждала российскую агрессию против Украины, за что Костюк и другие украинские атлетки неоднократно критиковали ее и остальных российских теннисистов и теннисисток, и требовали от теннисной федерации отстранить их от всех турниров. После начала войны Андреева на взрослых турнирах играет без флага. 

Во втором полуфинале на «Ролан Гаррос» 4 июня встретятся россиянка Диана Шнайдер (также играет без флага) с Майей Хвалиньской из Польши. В случае победы Шнайдер в полуфинале в женском финале «Ролан Гаррос» могут сыграть две россиянки без флагов. Женский финал состоится в субботу, 6 июня. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте