Умерла Маржан Сатрапи, автор культового комикса «Персеполис» о взрослении в Иране после исламской революции

Ирано-французская художница, режиссер и писательница Маржан Сатрапи умерла в возрасте 56 лет. О ее смерти сообщил Елисейский дворец. Сатрапи получила мировую известность благодаря автобиографическому комиксу «Персеполис» — истории о детстве и юности в Иране на фоне революции 1979 года, войны с Ираком, репрессий и эмиграции.

Причина смерти официально не называлась. Родные и друзья Сатрапи в заявлении, переданном AFP, сказали, что она «умерла от грусти», лишь ненадолго пережив мужа, шведского продюсера, актера и сценариста Маттиаса Рипы. «Маржан Сатрапи умерла от горя спустя чуть более года после смерти Маттиаса Рипы, своего мужа и любви всей жизни», — говорится в заявлении. Рипа умер 8 апреля 2025 года.

Сатрапи родилась 22 ноября 1969 года в Иране и выросла в Тегеране. В подростковом возрасте родители отправили ее учиться в Вену. Позже она вернулась в Иран, окончила тегеранскую Школу изящных искусств, а затем уехала во Францию. В Париже Сатрапи вошла в круг художников Atelier des Vosges и в 2000 году начала публиковать «Персеполис».