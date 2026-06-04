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Умерла Маржан Сатрапи, автор культового комикса «Персеполис» о взрослении в Иране после исламской революции

The Insider
Фото: «Афиша»

Фото: «Афиша»

Ирано-французская художница, режиссер и писательница Маржан Сатрапи умерла в возрасте 56 лет. О ее смерти сообщил Елисейский дворец. Сатрапи получила мировую известность благодаря автобиографическому комиксу «Персеполис» — истории о детстве и юности в Иране на фоне революции 1979 года, войны с Ираком, репрессий и эмиграции.

Причина смерти официально не называлась. Родные и друзья Сатрапи в заявлении, переданном AFP, сказали, что она «умерла от грусти», лишь ненадолго пережив мужа, шведского продюсера, актера и сценариста Маттиаса Рипы. «Маржан Сатрапи умерла от горя спустя чуть более года после смерти Маттиаса Рипы, своего мужа и любви всей жизни», — говорится в заявлении. Рипа умер 8 апреля 2025 года.

Сатрапи родилась 22 ноября 1969 года в Иране и выросла в Тегеране. В подростковом возрасте родители отправили ее учиться в Вену. Позже она вернулась в Иран, окончила тегеранскую Школу изящных искусств, а затем уехала во Францию. В Париже Сатрапи вошла в круг художников Atelier des Vosges и в 2000 году начала публиковать «Персеполис».

Иллюстрация «Персеполиса»

Иллюстрация «Персеполиса»

Черно-белый «Персеполис» стал одним из самых известных графических романов XXI века. В нем Сатрапи рассказала о революции, приходе к власти исламского режима, контроле со стороны Корпуса стражей исламской революции, эмиграции, расизме в Австрии, депрессии и возвращении в Иран. Елисейский дворец назвал «Персеполис» историей, в которой личная травма выросла до масштаба судьбы иранского народа.

В 2007 году Сатрапи вместе с Венсаном Паронно экранизировала «Персеполис». Фильм получил приз жюри Каннского кинофестиваля, две премии «Сезар» и был номинирован на «Оскар». Среди других ее работ — «Вышивки», «Цыпленок с черносливом» и фильм «Радиоактивно» о Марии Кюри.

Сатрапи открыто поддерживала иранское движение «Женщина, жизнь, свобода» и в 2023 году координировала коллективный графический роман в поддержку протестов в Иране. В 2024 году она стала членом французской Академии изящных искусств и получила премию принцессы Астурийской в области коммуникаций и гуманитарных наук. В 2025 году Сатрапи отказалась от ордена Почетного легиона, заявив, что Франция недостаточно поддерживает иранцев, борющихся за демократию.

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