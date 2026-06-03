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Новости

Главой отдела коммуникаций Ватикана назначена журналистка Мария Монтсеррат Альварадо. Она стала первой мирянкой во главе дикастерии

The Insider
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Папа римский Лев XIV назначил префектом дикастерии (отдела) по коммуникациям Святого престола Марию Монтсеррат Альварадо. Она стала первой женщиной-мирянкой на таком посту. Альварадо приступит к своим обязанностям 1 ноября этого года, сменив Паоло Руффини. Об этом сообщает издание Vatican News. 

Альварадо родилась в Мехико, училась в Университете Флориды и Университете Джорджа Вашингтона, с 2009 по 2023 год работала в Фонде Беккета за религиозную свободу, специализирующемся на юридической защите свободы вероисповедания для людей всех конфессий. С 2023 года работает президентом и главным операционным директором EWTN News, новостного подразделения Eternal Word Television Network. 

Дикастерия по коммуникациям была создана папой Франциском 27 июня 2015 года в рамках реформы Римской курии. Она курирует различные медиаплатформы, включая Vatican News, Vatican Radio, L’Osservatore Romano, Vatican Media, пресс-службу Святого престола, Ватиканское издательство, Ватиканскую типографию и Ватиканскую кинотеку. Паоло Руффини, назначенный на пост префекта в 2018 году, стал первым мирянином во главе дикастерии. В следующем году ему исполнится 70 лет. 

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