Главой отдела коммуникаций Ватикана назначена журналистка Мария Монтсеррат Альварадо. Она стала первой мирянкой во главе дикастерии

Папа римский Лев XIV назначил префектом дикастерии (отдела) по коммуникациям Святого престола Марию Монтсеррат Альварадо. Она стала первой женщиной-мирянкой на таком посту. Альварадо приступит к своим обязанностям 1 ноября этого года, сменив Паоло Руффини. Об этом сообщает издание Vatican News.

Альварадо родилась в Мехико, училась в Университете Флориды и Университете Джорджа Вашингтона, с 2009 по 2023 год работала в Фонде Беккета за религиозную свободу, специализирующемся на юридической защите свободы вероисповедания для людей всех конфессий. С 2023 года работает президентом и главным операционным директором EWTN News, новостного подразделения Eternal Word Television Network.

Дикастерия по коммуникациям была создана папой Франциском 27 июня 2015 года в рамках реформы Римской курии. Она курирует различные медиаплатформы, включая Vatican News, Vatican Radio, L’Osservatore Romano, Vatican Media, пресс-службу Святого престола, Ватиканское издательство, Ватиканскую типографию и Ватиканскую кинотеку. Паоло Руффини, назначенный на пост префекта в 2018 году, стал первым мирянином во главе дикастерии. В следующем году ему исполнится 70 лет.