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Новости

У берегов Норвегии обнаружено судно XVIII века, затонувшее с грузом фарфора

The Insider
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Норвежское управление по охране культурного наследия сообщило об обнаруженном в проливе Скагеррак между Норвегией и Данией затонувшем судне XVIII века, перевозившем китайский фарфор и другие товары. Это наиболее хорошо сохранившаяся находка такого рода в Северной Европе. 

Корабль был обнаружен владельцем часовой мастерской Эспеном Саастадом. Он также владеет небольшой фирмой, которая разрабатывает и обслуживает подводные аппараты и проводит геодезические работы. Он уведомил власти о своей находке, после чего специалисты Норвежского морского музея занялись документированием и постепенным подъемом артефактов на поверхность. В будущем их планируется выставлять в Норвежском морском музее в Осло, первые экспонаты будут доступны публике уже в июне. 

Откуда прибыло судно и куда направлялось, пока неизвестно. Кроме фарфора, на нем были обнаружены люстры в немецком и английском стиле, стеклянная посуда, текстиль, зерно и шкатулки, в которых, по всей видимости, хранились чай, травы и лекарства. Благодаря видео и фотографиям известно, что судно представляло собой двухмачтовый галеон длиной около 22 метров. На борту было обнаружено различное оборудование — блоки, якоря, кнехты, канаты, телескоп, — но пушек найдено не было. 

«Мне пришлось протереть глаза, когда я осознала масштаб этой находки. Это почти невероятно. Теперь я с нетерпением жду возможности узнать больше об истории этого судна. Обломки кораблекрушений и культурные реликвии, обнаруженные вдоль норвежского побережья, представляют собой хранилище знаний, отражающее несколько тысяч лет истории. Археологический материал с этих мест важен для исследований, особенно когда он так хорошо сохранился, как эта находка», — заявила национальный директор по древностям Ханна Гейран.

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