Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий, которого отстранили от должности после обвинений в незаконном обогащении, а в конце этого мая восстановили в должности, все же покинул свой пост. Как пишут местные издания «Вечерний Санкт-Петербург» и «Ротонда», он пробыл на посту ректора всего несколько дней.

Запесоцкий перешел на должность советника в Федерацию независимых профсоюзов (ФНП) в Москве. Об этом он попросил лично Совет попечителей СПбГУП на заседании, прошедшем 1 июня.

На его место в университете профсоюзов назначили бывшую до этого проректором Ларису Пасешникову. Запесоцкий объяснил свою просьбу состоянием здоровья:

«Первый шаг уже сделан. 1 июня состоялось заседание Совета попечителей СПбГУП. И я как его член попросил перевести меня на другую работу — советником президента ФНПР. И как член Совета предложил новую кандидатуру ректора — Ларису Алексеевну Пасешникову. <...> Моя коллега была готова к этой работе уже 12 лет назад, когда у меня в первый раз наступил пенсионный возраст. Я тогда впервые попросил руководство меня отпустить. Но получилось только сейчас. Надо иметь время позаботиться о здоровье. В этой связи случилось то, что давно должно было случиться. Совет попечителей на этот раз не возражал».

Запесоцкий возглавлял СПбГУП с 1991 года. С 2012 года он является доверенным лицом президента Владимира Путина, и именно его он благодарил за помощь в «решении проблем» вуза.

В октябре прошлого года по иску Генпрокуратуры имущество вуза было национализировано. По версии ведомства, вуз был незаконно оформлен в собственность ФНП, а ректор Запесоцкий использовал его для личного обогащения — например, брал кредиты под залог имущества университета. Позже были приняты и обеспечительные меры по этому делу: Запесоцкого отстранили от должности и назначили врио ректора Евгения Лабушева.

Как стало известно накануне, 1 июня, эти обеспечительные меры были сняты по решению арбитражного суда в Санкт-Петербурге. Запесоцкий тогда сказал «Фонтанке», что «юридически» стал ректором, однако насколько долго, неясно. Тогда же он отмечал, что может перейти советником в ФНП. Решение суда было вынесено 28 мая: получается, в должности ректора с того момента Запесоцкий провел пять дней.