Ректора университета профсоюзов, отстраненного после обвинений в незаконном обогащении, восстановили в должности

Суд в Санкт-Петербурге снял обеспечительные меры по делу о национализации имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), введенные после того, как Генпрокуратура обвинила его ректора Александра Запесоцкого в незаконном обогащении. Они позволят ему вернуться на свою должность, пишет «Фонтанка».

Как отмечает издание, решение было принято после совещания Минобрнауки, где было решено передать здания в пользование университету профсоюзов. Этому предшествовали проблемы с выплатами зарплат преподавателям и заявление о признании университета банкротом.

Снять обеспечительные меры попросила Федерация независимых профсоюзов (ФНП). Она же является собственником вуза. В решении суда сказано, что «сохранение принятых мер обеспечения препятствует реализации решений собственника — Российской Федерации». Среди прочего обеспечительные меры отстраняли от должности ректора вуза Александра Запесоцкого и назначали врио ректора Евгения Лабушева. Ходатайство поддержала прокуратура, его также одобрил суд.

Теперь временный управляющий Евгений Лабушев покинет вуз, нового ректора еще предстоит выбрать ФНП, пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Марка Павлова. «Юридически» же ректором вуза станет Запесоцкий.

«Юридически я — ректор, но был целый ряд событий, которые на моем здоровье тяжело отразились. Буду взвешивать дальнейшие варианты. Была предварительная договоренность, что перейду советником в Федерацию независимых профсоюзов», — сказал он изданию.

Запесоцкий добавил, что «решить проблемы вуза» помог президент Владимир Путин. Сделать это, по его словам, удалось только сейчас, поскольку «в стране есть куда как более важные дела» — война в Украине.

Имущество вуза было национализировано в октябре прошлого года по иску Генпрокуратуры. По версии ведомства, вуз был незаконно оформлен в собственность Федерации независимых профсоюзов (ФНП), а ректор Запесоцкий использовал его для личного обогащения. Например, под залог имущества университета он и его сын Юрий в 2007–2011 годах оформили кредиты в общей сложности более чем на 800 млн рублей. Полученными деньгами они распорядились в личных целях, а займы выплатили СПбГУП за счет средств студентов.

Запесоцкий возглавлял СПбГУП с 1991 года. С 2012 года он также является доверенным лицом президента Владимира Путина.