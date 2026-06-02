Мизулина написала донос о «пропаганде ЛГБТ» на Собчак за ее интервью с блогером Синяком

Серийная доносчица, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала донос в МВД с требованием изучить ролик Ксении Собчак с участием бьюти-блогера Игоря Синяка на предмет распространения «пропаганды ЛГБТ». Об этом Мизулина написала в своем Telegram-канале.

Публикацию интервью в День защиты детей Мизулина расценила как умышленную провокацию. В своем канале она отметила:

«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?»

Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» отвергла обвинения, заявив, что видео не нарушает действующего законодательства. «Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», — написала она. По ее словам, мужчины с похожим стилем существуют и в России и никто не связывает их с ЛГБТ.

Интервью с Синяком вышло 1 июня в рамках проекта «Осторожно: Собчак». Сам Синяк — уроженец Украины, несколько лет назад обосновавшийся в Париже, его суммарная аудитория в соцсетях превышает 900 тысяч человек. Мизулина стала не единственной, кто отреагировал на публикацию: профессиональный доносчик Виталий Бородин также заявил о намерении донести в Роскомнадзор из-за этого интервью, указав, что Собчак «продолжает пропагандировать ЛГБТ через свои соцсети».

В апреле Мизулина возмутилась доносом на нее вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием проверить Мизулину на предмет вымогательства денег у семьи Паши Техника.