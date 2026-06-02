Журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина перевели из СИЗО под домашний арест

Фото: «Новая газета»

Тверской суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина, арестованного по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации». Об этом пишет редакция «Новой». 

О смягчении меры пресечения ходатайствовало следствие. В суде следователь сообщил, что на иждивении Ролдугина находятся несовершеннолетние дети и пожилые родители. Кроме того, он якобы частично признал вину. 

Олега Ролдугина задержали 9 апреля после обысков в редакции «Новой газеты» в Москве. На допросе в статусе свидетеля журналист рассказал, что вел Telegram-канал с эксклюзивной информацией, которую, по его словам, «нельзя было использовать в журналистской деятельности». У него изъяли ноутбук, компьютер, жесткие диски и редакционное удостоверение. 

На следующий день, 10 апреля, журналиста отправили в СИЗО. Позже ему предъявили официальное обвинение по ст. 272 ч. 3 УК РФ о «неправомерном доступе к компьютерной информации» в составе группы лиц. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

В мае ему продлили содержание под стражей до 10 июля.

