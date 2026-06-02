Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

86.25

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

160

 

 

 

 

 

Новости

Депутаты Госдумы попросили Верховный суд и правительство назначить выплаты опекунам погибших на войне. Суды отказывают им в «гробовых»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Комитет Госдумы по защите семьи обратился в Верховный суд и правительство России с просьбой изменить законодательство так, чтобы опекуны военных, погибших на войне, могли получать выплаты за их гибель. Как пишет «Коммерсантъ», поводом стали жалобы опекунов на то, что суды отказывают им в выплатах.

Согласно действующим законам, получить единовременное пособие (5 млн рублей) и страховую сумму (около 4 млн рублей) в случае гибели военнослужащего на войне в Украине могут его супруга/супруг, родители, дети, а также «фактические воспитатели» — люди, которые содержали его за свой счет не менее пяти лет до совершеннолетия (например, отчим или мачеха). Статус «фактического воспитателя» нужно доказывать через суд. Людям, которые выступали опекунами, суды часто отказывают в присвоении этого статуса.

Суды ссылаются на то, что опекуны получали от государства деньги на воспитание детей: 28,4 тысячи рублей единовременно при передаче ребенка в семью, а также ежемесячные выплаты, размер которых зависит от региона (например, 15 тысяч рублей в месяц в Башкирии, 34 тысячи рублей — в Тульской области). 

Жалобы на отказы в выплатах «гробовых» поступили от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и других регионов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте