Еврокомиссия предложит закрыть Amazon, Microsoft и Google доступ к части госзаказов в энергетике, банках и здравоохранении — Reuters

Европейская комиссия готовит законопроект, который ограничит доступ американских технологических гигантов к государственным тендерам на облачные услуги в стратегически важных отраслях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, который Еврокомиссия планирует представить 4 июня.

Речь идет о пакете мер Cloud and AI Development Act, который входит в программу по укреплению технологической независимости Евросоюза. Согласно проекту, для государственных закупок в таких сферах, как банковский сектор, энергетика и здравоохранение, будут введены специальные требования к поставщикам облачных сервисов.

Как пишет Reuters, одним из критериев станет степень контроля третьих стран над данными и услугами провайдеров. Также Еврокомиссия предлагает сделать обязательными так называемые непрайсовые критерии отбора, включая использование программного и аппаратного обеспечения, разработанного в странах ЕС.

Агентство отмечает, что такие требования могут затруднить участие в стратегических тендерах крупнейших американских облачных провайдеров — Amazon, Microsoft и Google. Сейчас эти компании контролируют более 60% мирового рынка облачных услуг.

Инициатива связана в том числе с опасениями европейских властей по поводу американского закона Cloud Act, который позволяет властям США требовать от американских компаний предоставить доступ к данным пользователей даже в случае их хранения за пределами страны.

Помимо новых правил для госзакупок, проект предусматривает ускоренную процедуру согласования строительства дата-центров. Для некоторых объектов также предлагаются льготы по подключению к электросетям и сниженные сетевые тарифы.

Документ еще должен быть официально представлен и затем получить поддержку государств — членов ЕС и Европарламента.

В последние годы Евросоюз последовательно усиливает регулирование крупных американских технологических компаний. В частности в ЕС вступили в силу законы Digital Markets Act и Digital Services Act, а Брюссель неоднократно инициировал антимонопольные расследования в отношении Google, Apple, Microsoft и других технологических корпораций. На фоне роста напряженности в отношениях с США европейские власти всё чаще говорят о необходимости укрепления «цифрового суверенитета» и снижения зависимости от зарубежных технологий.