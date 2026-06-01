Суд в Москве арестовал двух финансистов, организовавших «разморозку» заблокированных иностранных бумаг россиян на 10,6 млрд рублей

Лефортовский суд Москвы арестовал генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, сообщает РБК. По данным издания, оба проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Карточка дела появилась на портале московских судов, решение об аресте должно вступить в силу 2 июня.

Седушкин и Хандошко связаны с рынком разблокировки активов частных инвесторов, которые после начала войны оказались заморожены из-за санкций и разрыва депозитарных цепочек. Речь не о резервах российского государства, заблокированных в Европе, а об иностранных ценных бумагах россиян — например, акциях, облигациях и фондах, купленных через российских брокеров и заблокированных по линии Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС.

«Инвестиционная палата», которой Седушкин руководил с 2022 года, была организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. По данным РБК, за два этапа обмена брокер провел сделки на 10,64 млрд рублей. Хандошко, возглавляющая Mind Money, занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг российских инвесторов и выплатах по ним, в том числе через получение лицензий у европейских регуляторов.

Механизм обмена появился после указа Владимира Путина № 844, подписанного в ноябре 2023 года. Он позволил иностранным инвесторам выкупать у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денег со счетов типа С — специальных счетов внутри России, на которых зависли выплаты иностранцам по российским ценным бумагам. Упрощенно схема выглядела так: у россиянина заблокированы иностранные бумаги за рубежом, у иностранца заблокированы рубли в России, через обмен россиянин получает рубли, а иностранец — иностранные бумаги, которые ему потенциально проще вывести из-под блокировки.

Банк России заявил, что не видит системных последствий из-за ареста главы «Инвестиционной палаты». Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сказал журналистам, что по самому делу ему «сказать нечего» и за комментариями нужно обращаться «в другие органы». «Что касается каких-то системных последствий, то тоже мы их не наблюдаем», — сказал он, передает ТАСС.

Mind Money в своем Telegram-канале заявила, что в отношении Хандошко «ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории России», но компания исходит из презумпции невиновности и считает некорректным оценивать обстоятельства дела до завершения следственных процедур и формирования позиции защиты. В заявлении также подчеркивается, что Mind Money Limited — кипрская инвестиционная компания, работающая в европейском правовом поле под надзором регулятора CySEC, и что она продолжает выполнять обязательства перед клиентами.