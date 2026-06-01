Польша отказала в международной защите белорусскому политзаключенному

Польша отказала в международной защите бывшему белорусскому политзаключенному и соратнику Светланы Тихановской Андрею Новикову. Об этом сообщил проект «Консулы» Антивоенного комитета России.

12 мая Совет по делам беженцев оставил в силе решение об отказе в предоставлении убежища. Теперь у Новикова есть 30 дней, чтобы покинуть Польшу или обжаловать решение в административном суде. Сам он намерен добиваться пересмотра дела.

В решении говорится, что российские граждане, депортированные из Беларуси за оппозиционную деятельность, якобы не сталкиваются с преследованием в России. Ведомство также указало, что Новиков не доказал наличие риска мобилизации в России: активная фаза мобилизации, как утверждается в документе, завершена, а сам он смог беспрепятственно покинуть Россию в феврале 2023 года.

Андрей Новиков — гражданин России, много лет проживший в Беларуси. В 2020 году он участвовал в кампании Светланы Тихановской и собирал подписи за ее выдвижение в президенты Беларуси.

Летом 2020 года его задержали белорусские силовики. После нескольких месяцев в СИЗО Новикова депортировали в Россию и запретили въезд в Беларусь на 10 лет. В 2021 году он тайно вернулся к семье, был снова задержан и приговорен к 2,5 года колонии по делу о протестах и незаконном пересечении границы. Правозащитный центр «Вясна» признал его политзаключенным.

После освобождения в 2022 году Новикова вновь депортировали в Россию. В 2023 году он вместе с семьей переехал в Польшу и подал заявление о международной защите.

Как пояснила юрист Антивоенного комитета в разговоре с The Insider, польские власти сочли, что страной происхождения Новикова является Россия, а не Беларусь. Поэтому преследование, которому он подвергался в Беларуси, было квалифицировано как происходившее в «третьей стране» и, по мнению польской стороны, не дает оснований для международной защиты.

Собеседница редакции добавила, что похожий отказ ранее получил и другой российский оппозиционный активист. Однако, как отмечает основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова, отказы в убежище со стороны польских властей не являются массовыми.