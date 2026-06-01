Экс-начальника СИЗО в Екатеринбурге оштрафовали на 80 тысяч рублей за побег двух осужденных по делу о поджоге военкомата

Алексей Киселев. Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал бывших руководителей СИЗО-1 виновными в халатности после побега Ивана Корюкова и Александра Черепанова, осужденных по делу о попытке поджога военкомата. Как сообщил официальный Telegram-канал судов Свердловской области, бывшему начальнику изолятора Алексею Киселёву и его заместителю Андрею Квону назначили штрафы по 80 тысяч рублей, начальнику отделения дежурной службы Андрею Зацепину — 90 тысяч рублей.

Дело рассматривали в особом порядке: по данным пресс-службы судов, Киселёв, Квон и Зацепин полностью признали вину и не стали оспаривать обвинение.

Корюков и Черепанов сбежали из СИЗО-1 в ночь на 1 сентября 2025 года. Оба были осуждены за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга: Черепанова приговорили к 7 годам заключения, Корюкова — к 9,5. По версии следствия, в мае 2023 года их задержали у военкомата с пятилитровой канистрой бензина.

После побега, как сообщила пресс-служба судов Свердловской области, Корюков и Черепанов укрылись на территории одного из садовых товариществ под Екатеринбургом, проникли в жилой дом и похитили имущество более чем на 7 тысяч рублей. Одного из них задержали через неделю, второго — 15 сентября 2025 года.

В мае 2026 года Корюкова и Черепанова отдельно осудили по делу о побеге. С учетом прежних приговоров они получили 7 лет 6 месяцев и 8 лет лишения свободы, а также по одному году ограничения свободы после освобождения. Первые четыре года им предстоит провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, уточнила пресс-служба судов.

«Медиазона» в материале о побеге писала, что заключенные выбрались на крышу СИЗО, обошли датчики движения, колючую проволоку и часовых, после чего скрывались в лесах, питаясь ягодами и грибами. В статье также говорилось, что одной из причин побега могла стать нехватка сотрудников: в ночь побега одна сотрудница следила за 503 камерами на 16 мониторах, а в камере Черепанова вообще не было видеонаблюдения.

