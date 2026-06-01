Обвиняемый в расстреле мирного жителя Бучи идет в Госдуму

Глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев занял второе место по итогам праймериз «Единой России» по партийным спискам в регионе и идет на выборы в Госдуму, сообщает издание «Ящерица». Украинские следователи обвиняют его в пытках и убийстве мирного жителя в Бучанском районе, обратила внимание Astra.



Как указывает издание со ссылкой на СБУ, в феврале–марте 2022 года Муссагалеев командовал разведывательным взводом 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ в период оккупации Бучанского района Киевской области. Во время одной из «зачисток» его подчиненные задержали на блокпосту 29-летнего местного жителя Ивана Фицнера — причиной стали найденные в его телефоне фотографии строительных материалов. После задержания мужчину вывезли в лес возле поселка Дмитровка, где его пытали. Затем, как утверждается, Муссагалеев лично приказал расстрелять Фицнера. Тело убитого оставили на месте.



Astra пишет, что СБУ опубликовала видеозапись допроса российского военнопленного из роты Муссагалеева, который подтвердил факт приказа о расстреле. В 2023 году Украина предъявила Муссагалееву обвинение по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны группой лиц).



В России Муссагалеев награжден «Золотой звездой» Героя России, тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



В 2024 году он прошел стажировку в правительстве Оренбургской области по созданной по поручению Путина программе «Время героев». В марте 2025 года занял пост главы Новосергиевского района.