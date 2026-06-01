Nvidia представила AI-чип для персональных компьютеров

Nvidia представила новый суперчип RTX Spark для ноутбуков и настольных компьютеров с встроенными AI-функциями, сообщает Associated Press. Новые устройства на Windows от Microsoft, Dell и других производителей должны выйти осенью 2026 года.

Презентация прошла в Тайбэе на ежегодной конференции Nvidia GTC. Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания вместе с Microsoft намерена «переизобрести персональный компьютер».

RTX Spark объединяет функции центрального процессора (CPU) и графического процессора (GPU) и позволяет запускать сложные AI-модели непосредственно на устройстве без обращения к облачным серверам. В Nvidia называют такие устройства «AI-персональными компьютерами».

По словам Хуанга, новые компьютеры смогут работать с автономными AI-агентами: анализировать файлы, помогать в исследованиях и взаимодействовать с пользователем голосом и через камеру.

Microsoft заявила, что устройства с чипами RTX Spark смогут поддерживать «высокопроизводительные AI-модели» и сложные вычислительные задачи локально.