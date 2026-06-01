Алтайской активистке Аруне Арна дали пять лет колонии. Она была одним из лидеров протеста против муниципальной реформы Турчака

The Insider
Аруна Арна / Telegram

2-й Восточный окружной военный суд приговорил алтайскую активистку Аруну Арна к пяти годам колонии по делу о призывах к терроризму. Это на год меньше, чем требовало обвинение.

Поводом для преследования Аруны Арна стали две публикации в личном Telegram-канале с клипами на революционные песни «Интернационал» и «Варшавянка». В роликах появляются портреты, помимо прочих, Путина, Мишустина и Медведева. Процесс прошел в закрытом режиме. Несмотря на это, как пишет SOTAvision, в дни заседаний у здания суда собирались сторонники активистки, за которыми наблюдали сотрудники Центра «Э».

Ранее Аруну Арна неоднократно штрафовали по административным статьям, в том числе о «военных фейках», «дискредитации» армии и организации несогласованных собраний. Уголовное преследование началось осенью прошлого года. Ее имя также появилось в реестре «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

Арна — одна из наиболее известных персон недавних протестов против муниципальной реформы в Республике Алтай, власти которой во главе с Андреем Турчаком упразднили администрации сельских поселений, которые перешли под контроль районной власти. В интервью SOTAvision, записанном за неделю до задержания, Арна рассказывала о своей борьбе за землю и права жителей Алтая, о том, как попытка выдвинуться на пост главы региона обернулась новым витком давления и как ее, законопослушную гражданку, пытаются представить «террористкой».

