Алтайской активистке Аруне Арна дали пять лет колонии. Она была одним из лидеров протеста против муниципальной реформы Турчака

2-й Восточный окружной военный суд приговорил алтайскую активистку Аруну Арна к пяти годам колонии по делу о призывах к терроризму. Это на год меньше, чем требовало обвинение.

Поводом для преследования Аруны Арна стали две публикации в личном Telegram-канале с клипами на революционные песни «Интернационал» и «Варшавянка». В роликах появляются портреты, помимо прочих, Путина, Мишустина и Медведева. Процесс прошел в закрытом режиме. Несмотря на это, как пишет SOTAvision, в дни заседаний у здания суда собирались сторонники активистки, за которыми наблюдали сотрудники Центра «Э».