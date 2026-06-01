Обучение в российских вузах за год подорожало почти на 11%. Ранее власти впервые ограничили количество платных мест

Стоимость обучения в российских вузах в этом году выросла на 10,7%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Минобрнауки.

На рост цен, помимо прочего, повлияло ограничение числа платных мест. В этом году власти впервые запретили вузам набирать неограниченное количество студентов на коммерческой основе. Лимиты ввели для 40 специальностей, по которым, как считают чиновники, рынок труда уже перенасыщен выпускниками. Из-за этого вузы потеряли 47 тысяч платных мест, а цена обучения на этих направлениях выросла на 10,9% — чуть выше, чем плата за учебу в среднем.

В отдельных вузах цены выросли почти на треть. В МИФИ стоимость обучения увеличилась более чем на 32% против 15,5% годом ранее и 6,6% в 2024-м. Больше всего подорожали программы, связанные с ядерной физикой, меньше всего — IT-направления. В РАНХиГС на 25% подорожало обучение на программах «Управление бизнесом» и «Управление проектами». Рост затронул и региональные учебные заведения: так, в Кубанском государственном университете поступившим на юридический факультет придется выложить на 33% больше, чем годом ранее. Проректор вуза Семен Кустов назвал причиной ограничение платных мест:

«Совокупный бюджет вуза примерно на 60% сформирован за счет платного приема, и введение регулирования таких мест и, как следствие, уменьшение их числа в условиях роста расходов университета повлияли на ценообразование в качестве одного из факторов».

Ранее власти расширили льготы для родственников участников войны против Украины. В апреле Путин подписал закон о специальных квотах для вдов и вдовцов погибших военных: они смогут поступать в вузы и колледжи без вступительных экзаменов, а также бесплатно проходить подготовительные курсы в федеральных университетах. Льготами при поступлении также пользуются сами военные и их дети.