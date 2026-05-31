В Казани активистку оштрафовали за видео о принуждении студентов к установке мессенджера Max. Власти заявили, что принуждение конституционно

В Казани общественницу Лейсан Саттарову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о распространении недостоверной информации в СМИ (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Об этом она рассказала в своем Instagram. Поводом для административного дела стало видео, в котором общественница выступила в защиту студентов Казанского техникума, жаловавшихся на принуждение к использованию государственного мессенджера Max, пишет Astra.

По словам Саттаровой, решение вынес суд 30 мая.

«Сегодня у меня состоялось судебное заседание по поводу ролика, в котором я говорила о принуждении к мессенджеру МАХ. Мне присудили 30000 руб. штрафа. Несмотря на то, что я принесла суду огромное количество фактов о принуждении [в Казанском техникуме] к мессенджеру Max, суд признал меня виновной», — заявила общественница.

Позже Саттарова опубликовала ответ Министерства образования и науки Татарстана на своё обращение. Из документа следует, что ведомство не отрицает требования по установке мессенджера, однако считает их законными.

«Требования об установке национального мессенджера МАХ не противоречат Конституции Российской Федерации, так как они направлены на повышение уровня информационной безопасности и эффективности образовательной деятельности», — говорится в ответе министерства.