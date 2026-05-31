В Казани активистку оштрафовали за видео о принуждении студентов к установке мессенджера Max. Власти заявили, что принуждение конституционно

В Казани общественницу Лейсан Саттарову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о распространении недостоверной информации в СМИ (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Об этом она рассказала в своем Instagram. Поводом для административного дела стало видео, в котором общественница выступила в защиту студентов Казанского техникума, жаловавшихся на принуждение к использованию государственного мессенджера Max, пишет Astra.
По словам Саттаровой, решение вынес суд 30 мая.
«Сегодня у меня состоялось судебное заседание по поводу ролика, в котором я говорила о принуждении к мессенджеру МАХ. Мне присудили 30000 руб. штрафа. Несмотря на то, что я принесла суду огромное количество фактов о принуждении [в Казанском техникуме] к мессенджеру Max, суд признал меня виновной», — заявила общественница.
Позже Саттарова опубликовала ответ Министерства образования и науки Татарстана на своё обращение. Из документа следует, что ведомство не отрицает требования по установке мессенджера, однако считает их законными.
«Требования об установке национального мессенджера МАХ не противоречат Конституции Российской Федерации, так как они направлены на повышение уровня информационной безопасности и эффективности образовательной деятельности», — говорится в ответе министерства.
Ранее Саттарова сообщала о жалобах студентов Казанского техникума, которые утверждали, что их обязывают устанавливать и использовать мессенджер Max для взаимодействия с учебным заведением.
По данным СМИ и правозащитников, студентов, школьников, родителей и сотрудников бюджетных учреждений массово переводят на государственный мессенджер. В ряде случаев учащимся угрожали проблемами с доступом к учебному процессу, лишением льгот или недопуском к экзаменам. В январе власти Татарстана обсуждали возможность использовать Max для прохода студентов в вузы и колледжи. На этом фоне СМИ сообщали о различных способах давления на учащихся. Так, в Байкальском государственном университете студентам якобы угрожали недопуском к сессии, в Новосибирском авиационном техническом колледже — лишением автоматических оценок, а в Воронежском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности — недопуском к выпускным экзаменам.
Весной 2026 года студенты Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа пожаловались, что администрация требует установить Max на личные телефоны и использовать его как основной канал связи по вопросам обучения.
Осенью 2025 года в Екатеринбурге широкий резонанс получила история с Уральским государственным колледжем имени Ползунова, где студентам, по сообщениям СМИ, угрожали отчислением за отказ устанавливать Max.
При этом Минцифры неоднократно заявляло, что использование Max в школах, колледжах и вузах является добровольным, а образовательные учреждения должны предоставлять альтернативные способы получения информации тем, кто отказывается пользоваться мессенджером.