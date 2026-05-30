ПСЖ выиграл Лигу чемпионов УЕФА во второй раз подряд

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен» второй раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале он обыграл лондонский «Арсенал».
Матч прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).
Открыл счет в финале лондонский «Арсенал», ПСЖ позже, на 65-й минуте игры, сравнял счет ударом с пенальти. Основное время мачта закончилось со счетом 1:1.
Командам потребовалась серия пенальти. ПСЖ победил в ней со счетом 4:3.
Еще до конца матча в Париже уже начались первые беспорядки у стадиона «Парк де Пренс», где болельщики смотрели матч. Они обернулись столкновениями с полицией: силовики в том числе применили слезоточивый газ. Газета Le Figaro со ссылкой на источники пишет, что задержаны были 10 человек.
В прошлом году в финале Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0. Празднование победы клуба на улицах городов Франции тоже обернулось беспорядками: более 500 человек были задержаны, почти двести были ранены и еще двое погибли.
До 2025 года ПСЖ ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Основной вратарь клуба — россиянин Матвей Сафонов, который перешел в ПСЖ из «Краснодара» в 2024 году.