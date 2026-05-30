ПСЖ выиграл Лигу чемпионов УЕФА во второй раз подряд

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен» второй раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале он обыграл лондонский «Арсенал».

Матч прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Открыл счет в финале лондонский «Арсенал», ПСЖ позже, на 65-й минуте игры, сравнял счет ударом с пенальти. Основное время мачта закончилось со счетом 1:1.

Командам потребовалась серия пенальти. ПСЖ победил в ней со счетом 4:3.

Еще до конца матча в Париже уже начались первые беспорядки у стадиона «Парк де Пренс», где болельщики смотрели матч. Они обернулись столкновениями с полицией: силовики в том числе применили слезоточивый газ. Газета Le Figaro со ссылкой на источники пишет, что задержаны были 10 человек.