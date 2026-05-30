ВГТРК показала ветерана с фронтовым ранением плеча «от взрыва». На самом деле он был ранен топором в дворовой потасовке

ГТРК «Белгород» выпустила репортаж о ветеране Сергее Белякове, который, как утверждается в сюжете, получил ранения во время участия в войне.

В эфире программы «Вести Белгород» от 27 мая рассказали, что Беляков провёл на фронте «чуть меньше года» и служил в «стрелковой бригаде особого назначения». Сам мужчина заявил, что во время эвакуации раненых получил ранение ноги, а после взрыва у него «вылетело плечо». По его словам, затем он несколько месяцев проходил реабилитацию и вернулся домой к сыну.

На кадрах репортажа заметно, что у Белякова серьёзно повреждено левое плечо: оно смещено и находится значительно ниже правого. В ноябре 2025 года белгородские СМИ публиковали видео массовой потасовки в городе Строитель. На записи слышно, как женщина обращается к одному из участников по имени Сергей и кричит, что он «участник СВО». По данным издания «Пепел», мужчина с бородой, который на видео разбивает автомобиль битой, а затем получает удар топором в левое плечо, — это Сергей Беляков.