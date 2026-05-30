Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.02

EUR

82.64

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

841

 

 

 

 

 

Новости

ВГТРК показала ветерана с фронтовым ранением плеча «от взрыва». На самом деле он был ранен топором в дворовой потасовке

The Insider
Иллюстрация к материалу

ГТРК «Белгород» выпустила репортаж о ветеране Сергее Белякове, который, как утверждается в сюжете, получил ранения во время участия в войне.

В эфире программы «Вести Белгород» от 27 мая рассказали, что Беляков провёл на фронте «чуть меньше года» и служил в «стрелковой бригаде особого назначения». Сам мужчина заявил, что во время эвакуации раненых получил ранение ноги, а после взрыва у него «вылетело плечо». По его словам, затем он несколько месяцев проходил реабилитацию и вернулся домой к сыну.

На кадрах репортажа заметно, что у Белякова серьёзно повреждено левое плечо: оно смещено и находится значительно ниже правого. В ноябре 2025 года белгородские СМИ публиковали видео массовой потасовки в городе Строитель. На записи слышно, как женщина обращается к одному из участников по имени Сергей и кричит, что он «участник СВО». По данным издания «Пепел», мужчина с бородой, который на видео разбивает автомобиль битой, а затем получает удар топором в левое плечо, — это Сергей Беляков.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3774

На то, что это один и тот же человек, указывает и место съёмки. Репортаж ГТРК был записан в Строителе Яковлевского округа — там же, согласно публикациям местных медиа, произошла и драка, попавшая на видео. Кроме того, источники «Пепла» среди военнослужащих утверждают, что Беляков подписал контракт с подразделением «Ахмат». В репортаже на кепке мужчины можно заметить шеврон Российского университета спецназа в Гудермесе. По словам собеседников издания, спустя два месяца после подписания контракта он инсценировал ранение ноги и вернулся домой.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте