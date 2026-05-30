Водка в России подорожала почти на 15% за год — «Руспродсоюз»

Средняя розничная цена на водку в России к 18 мая 2026 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года рост составил 12,2%. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию: в 2026 году увеличился акциз на крепкий алкоголь. Ставка для продукции крепостью выше 18 градусов выросла с 740 до 824 рублей за литр безводного спирта. Увеличение акцизной нагрузки напрямую отражается на конечной стоимости спиртного для потребителей. Кроме того, на цены влияют рост затрат производителей на сырьё, электроэнергию, логистику, комплектующие и другие составляющие себестоимости продукции.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщал, что в январе—апреле 2026 года продажи алкогольной продукции в России продолжили расти, несмотря на снижение объемов производства. Так, розничные продажи водки увеличились на 2,3%, тогда как ее выпуск сократился на 4,2%. По данным регулятора, отечественные производители сейчас обеспечивают около двух третей спроса на водку на внутреннем рынке.

Наблюдается и падение производства и продаж в винной категории. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—апреле 2026 года производство вина в России сократилось во всех основных категориях: выпуск тихих вин снизился на 14,5%, игристых — на 13%, ликерных — на 21,9%. При этом продажи игристых вин выросли на 4,4%, тогда как спрос на тихие и ликерные вина уменьшился. По оценкам регулятора, почти половина продаж тихих вин и около трети продаж игристых приходится на импортную продукцию.