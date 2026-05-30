«Им не место среди американцев»: Белый дом запустил сайт о «пришельцах», им оказалась карта арестов мигрантов в США

Администрация президента США Дональда Трампа представила новый сайт, оформленный как ресурс о «пришельцах». Однако вместо информации о внеземных цивилизациях на нем размещены данные о количестве арестованных нелегальных (по данным Белого дома) мигрантах и карта их задержаний на территории США.
Главная страница сайта начинается с заявления о том, что американские власти якобы десятилетиями скрывали от граждан присутствие «пришельцев» среди населения страны. Авторы утверждают, что они жили по соседству с американцами, посещали те же магазины и школы, но при этом «им здесь не место». Администрация Трампа подчеркивает, что мигранты и не люди вовсе, а лишь «притворяются, что ведут, „казалось бы, обычную человеческую жизнь“».
Далее поясняется, что речь идет о нелегальных мигрантах. На сайте утверждается, что миллионы иностранцев незаметно интегрировались в американское общество, а предыдущие президенты и чиновники якобы скрывали масштабы этой проблемы от населения. Отдельно подчеркивается, что Дональд Трамп, по версии создателей ресурса, стал первым президентом, открыто заявившим об угрозах, которые нелегальная миграция якобы представляет для американских семей, сообществ и будущего страны.
Одной из ключевых функций платформы стала интерактивная карта задержаний. На ней отображаются аресты, проводимые Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Также на сайте размещены материалы, посвященные критике миграционной политики предыдущих администраций и тому, что авторы называют «60 годами секретности».
Концепция проекта основана на особенностях английского языка. Слово alien может переводиться как «пришелец», так и как «иностранец». На этой двойственности построено оформление сайта, который использует риторику о внеземных существах для описания нелегальной миграции.