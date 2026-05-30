Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.02

EUR

82.64

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

601

 

 

 

 

 

Новости

«Им не место среди американцев»: Белый дом запустил сайт о «пришельцах», им оказалась карта арестов мигрантов в США

The Insider
Иллюстрация к материалу

Администрация президента США Дональда Трампа представила новый сайт, оформленный как ресурс о «пришельцах». Однако вместо информации о внеземных цивилизациях на нем размещены данные о количестве арестованных нелегальных (по данным Белого дома) мигрантах и карта их задержаний на территории США.

Главная страница сайта начинается с заявления о том, что американские власти якобы десятилетиями скрывали от граждан присутствие «пришельцев» среди населения страны. Авторы утверждают, что они жили по соседству с американцами, посещали те же магазины и школы, но при этом «им здесь не место». Администрация Трампа подчеркивает, что мигранты и не люди вовсе, а лишь «притворяются, что ведут, „казалось бы, обычную человеческую жизнь“».

Иллюстрация к материалу

Далее поясняется, что речь идет о нелегальных мигрантах. На сайте утверждается, что миллионы иностранцев незаметно интегрировались в американское общество, а предыдущие президенты и чиновники якобы скрывали масштабы этой проблемы от населения. Отдельно подчеркивается, что Дональд Трамп, по версии создателей ресурса, стал первым президентом, открыто заявившим об угрозах, которые нелегальная миграция якобы представляет для американских семей, сообществ и будущего страны.

Одной из ключевых функций платформы стала интерактивная карта задержаний. На ней отображаются аресты, проводимые Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Также на сайте размещены материалы, посвященные критике миграционной политики предыдущих администраций и тому, что авторы называют «60 годами секретности».

Концепция проекта основана на особенностях английского языка. Слово alien может переводиться как «пришелец», так и как «иностранец». На этой двойственности построено оформление сайта, который использует риторику о внеземных существах для описания нелегальной миграции.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте