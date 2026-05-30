«Им не место среди американцев»: Белый дом запустил сайт о «пришельцах», им оказалась карта арестов мигрантов в США

Администрация президента США Дональда Трампа представила новый сайт, оформленный как ресурс о «пришельцах». Однако вместо информации о внеземных цивилизациях на нем размещены данные о количестве арестованных нелегальных (по данным Белого дома) мигрантах и карта их задержаний на территории США.

Главная страница сайта начинается с заявления о том, что американские власти якобы десятилетиями скрывали от граждан присутствие «пришельцев» среди населения страны. Авторы утверждают, что они жили по соседству с американцами, посещали те же магазины и школы, но при этом «им здесь не место». Администрация Трампа подчеркивает, что мигранты и не люди вовсе, а лишь «притворяются, что ведут, „казалось бы, обычную человеческую жизнь“».