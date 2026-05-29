Российский военный на протяжении шести лет подделывал скульптуры Эрнста Неизвестного. На него завели уголовное дело

Военный одного из подразделений Минобороны Максим Кошкарев стал фигурантом уголовного дела о подделке и продаже не менее тридцати работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Кошкарев, по версии следствия, действовал не один: участники преступной группы с 2020 года продавали частным коллекциям в России и за границей подделки работ Эрнста Неизвестного. За них что получили не менее 90 млн рублей.

Близкий к силовикам Telegram-канал «112» пишет, что Кошкарев был руководителем этой группы. Одному из коллекционеров он продал несколько скульптур за 30 млн рублей. Их новый владелец передавал работы Новой Третьяковке — 12 мая в музее завершилась выставка Эрнста Неизвестного, которая была приурочена к 100-летию со дня его рождения.

Следователи провели обыски в Третьяковской галерее. Там изъяли 37 картин и 10 скульптур: их отправили на экспертизу.

Как пишет «Коммерсантъ», у Кошкарева есть звание капитана 2 ранга: он является заместителем начальника штаба Северного флота ВМФ России.

Против военного завели уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном использовании объектов авторского права. Ему также избрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы. «Ъ» уточняет, что его отправили под домашний арест.