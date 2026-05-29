Новости

В Китае настоятеля монастыря Шаолинь приговорили к 24 годам тюрьмы

The Insider
Бывшего настоятеля китайского монастыря Шаолинь, считающегося родиной кунг-фу, приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции и растрате средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

60-летний буддийский монах Ши Юнсинь был арестован после расследования, начатого летом 2025 года. Суд в провинции Хэнань признал его виновным в присвоении средств, злоупотреблении полномочиями, а также в получении и даче взяток на общую сумму около 300 млн юаней за почти тридцать лет.

Ши Юнсиня также оштрафовали на 3,5 млн юаней (около $517 тысяч). По данным государственных СМИ, он признал вину и отказался от апелляции.

В июле 2025 года монастырь Шаолинь сообщал, что его глава находится под следствием сразу нескольких ведомств по подозрению в финансовых преступлениях и нарушении буддийских обетов — в частности, из-за «неподобающих отношений» с несколькими женщинами в течение длительного времени.

После начала расследования Буддийская ассоциация Китая лишила Ши Юнсиня монашеского сертификата. Комментируя приговор, ассоциация заявила, что он «сам навлек это на себя».

Ши Юнсинь возглавлял монастырь с 1987 года, а официальным настоятелем стал в 1999 году.

