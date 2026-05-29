Украинские власти обвинили РФ в ударе по трем торговым судам в Черном море. Пострадали два иностранных гражданина

The Insider изучил данные, предоставленные мониторинговым сервисом Starboard, и пришел к выводу, что под описание ВМС Украины, вероятно, подпадает сухогруз ANT с IMO 9412311. По данным судовых реестров, судно принадлежит турецкой компании Maksimar Denizcilik Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. Сухогруз действительно ходит под флагом Вануату. Его последним пунктом назначения указана Сулина в Румынии, расположенная у дельты Дуная. Последний раз ANT передал данные о своем местонахождении 24 мая у подходов к Сулине, после чего его маршрут в публичных AIS-данных не прослеживается.

Имеющаяся информация не подтверждает, что судно находилось у Одессы в ночь атаки, но и не опровергает сообщения украинских властей. За несколько дней ANT мог зайти в один из портов Одесской области, в том числе на Дунае, загрузиться и выйти в сторону Турции. В зоне боевых действий суда могут временно отключать AIS-транспондеры из соображений безопасности.

Российская и турецкая стороны произошедшее официально не комментировали. Это далеко не первая атака РФ на судоходство и портовую инфраструктуру Украины в Черном море.