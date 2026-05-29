Украинские власти обвинили РФ в ударе по трем торговым судам в Черном море. Пострадали два иностранных гражданина

Cengiz Tokgöz / VesselFinder

Российские беспилотники минувшей ночью атаковали три торговых судна в акватории Черного моря, утверждает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По его словам, речь идет о сухогрузах под флагами Вануату, Коморских островов и Панамы, которые двигались по Украинскому морскому коридору. Он был создан после выхода РФ из «зерновой сделки» для вывоза грузов из украинских портов через западную часть Черного моря. После атаки движение по нему продолжилось, добавил Кипер.

Один из пострадавших сухогрузов — ANT, который под флагом Вануату направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту, уточнили в Военно-морских силах Украины. В результате попадания в надстройку судна вспыхнул пожар. Два члена экипажа получили ранения и были госпитализированы.

Судно, пострадавшее в результате ночной атаки на Одесскую область

The Insider изучил данные, предоставленные мониторинговым сервисом Starboard, и пришел к выводу, что под описание ВМС Украины, вероятно, подпадает сухогруз ANT с IMO 9412311. По данным судовых реестров, судно принадлежит турецкой компании Maksimar Denizcilik Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. Сухогруз действительно ходит под флагом Вануату. Его последним пунктом назначения указана Сулина в Румынии, расположенная у дельты Дуная. Последний раз ANT передал данные о своем местонахождении 24 мая у подходов к Сулине, после чего его маршрут в публичных AIS-данных не прослеживается.

Имеющаяся информация не подтверждает, что судно находилось у Одессы в ночь атаки, но и не опровергает сообщения украинских властей. За несколько дней ANT мог зайти в один из портов Одесской области, в том числе на Дунае, загрузиться и выйти в сторону Турции. В зоне боевых действий суда могут временно отключать AIS-транспондеры из соображений безопасности.

Российская и турецкая стороны произошедшее официально не комментировали. Это далеко не первая атака РФ на судоходство и портовую инфраструктуру Украины в Черном море.

