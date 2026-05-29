Минфин РФ попросил заморозить 2,9 трлн рублей запланированных расходов, чтобы покрыть растущие затраты на войну — Financial Times

Министр финансов России Антон Силуанов попросил правительство заморозить запланированные расходы бюджета на 2,9 трлн рублей по разным направлениям, чтобы покрыть растущие затраты на войну с Украиной. Об этом пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на февральское письмо Силуанова.

Согласно обращению, расходы на боевые действия в этом году могут превысить заложенный бюджет минимум на 2 трлн рублей. При негативном сценарии эта сумма может вырасти до 4 трлн рублей. В письме также говорится, что аналогичный перерасход — около 4 трлн — ожидается и в 2027–2028 годах.

Издание отмечает, что это показывает, насколько сложно Кремлю финансировать войну, несмотря на то что в бюджете на 2026 год на оборону и безопасность уже заложено 16,84 трлн рублей — почти 40% всех расходов. За первые четыре месяца этого года дефицит составил 5,9 трлн (2,5% ВВП) — крупнейший показатель с момента начала полномасштабной войны. Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке поддержал российский бюджет, однако дополнительного дохода может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать траты, отмечает газета.

В минувшую среду, 27 мая, Силуанов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, что параметры действующего бюджета будут скорректированы:

«Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке. Это требует от нас оперативно и гибко реагировать на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Поэтому Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение обязательств бюджета».

В январе Минфин уже просил правительство сократить неключевые расходы на 10%, чтобы не допустить дальнейшего роста дефицита. При этом социальные и оборонные расходы тогда не попадали под сокращение.