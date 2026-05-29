Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.37

EUR

83.69

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

360

 

 

 

 

 

Новости

Минфин РФ попросил заморозить 2,9 трлн рублей запланированных расходов, чтобы покрыть растущие затраты на войну — Financial Times

The Insider
Антон Силуанов. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Антон Силуанов. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Министр финансов России Антон Силуанов попросил правительство заморозить запланированные расходы бюджета на 2,9 трлн рублей по разным направлениям, чтобы покрыть растущие затраты на войну с Украиной. Об этом пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на февральское письмо Силуанова.

Согласно обращению, расходы на боевые действия в этом году могут превысить заложенный бюджет минимум на 2 трлн рублей. При негативном сценарии эта сумма может вырасти до 4 трлн рублей. В письме также говорится, что аналогичный перерасход — около 4 трлн — ожидается и в 2027–2028 годах.

Издание отмечает, что это показывает, насколько сложно Кремлю финансировать войну, несмотря на то что в бюджете на 2026 год на оборону и безопасность уже заложено 16,84 трлн рублей — почти 40% всех расходов. За первые четыре месяца этого года дефицит составил 5,9 трлн (2,5% ВВП) — крупнейший показатель с момента начала полномасштабной войны. Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке поддержал российский бюджет, однако дополнительного дохода может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать траты, отмечает газета.

В минувшую среду, 27 мая, Силуанов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, что параметры действующего бюджета будут скорректированы:

«Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке. Это требует от нас оперативно и гибко реагировать на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Поэтому Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение обязательств бюджета».

В январе Минфин уже просил правительство сократить неключевые расходы на 10%, чтобы не допустить дальнейшего роста дефицита. При этом социальные и оборонные расходы тогда не попадали под сокращение.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте