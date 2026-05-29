Французский парламент единогласно отменил «Черный кодекс» о рабстве, действовавший со времен Людовика XIV

Нижняя палата французского парламента проголосовала за отмену «Черного кодекса» (Code Noir) — королевского указа 1685 года, регулировавшего рабство в колониях, сообщает Le Monde. За принятие закона проголосовали все 254 присутствовавших депутата, представляющих все политические группы.

Законопроект внес депутат от Гваделупы Макс Матьясен из группы LIOT («Свобода, независимые, заморские территории»). Документ предусматривает отмену не только самого «Черного кодекса», но и всех королевских эдиктов XVII–XVIII веков, регулировавших рабство в различных французских колониях. Эти тексты не были официально аннулированы после отмены рабства в 1848 году, хотя давно лишились юридической силы.

Кодекс, подписанный Людовиком XIV, объявлял порабощенных людей «движимым имуществом», которое можно продавать и покупать. Он также устанавливал жестокие наказания за побеги, вплоть до смертной казни. Нынешний законопроект также предписывает правительству подготовить доклад о колониальном праве, его долгосрочных последствиях и месте истории рабства в школьных программах.

Голосование было охарактеризовано наблюдателями как символическое — как предшественник болезненной дискуссии о репарациях. Президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что сохранение кодекса в правовом поле является «изменой тому, что представляет собой Республика». Министр по делам заморских территорий Наима Мутшу призвала «убрать из нашего права недостойный текст», признав, что его «след и тяжесть по-прежнему ощущаются».

Голосование прошло спустя 25 лет после принятия закона Тобира, признавшего работорговлю и рабство преступлением против человечности. Принятый нижней палатой закон теперь должен пройти через Сенат.