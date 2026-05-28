Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

70.9

EUR

82.72

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

413

 

 

 

 

 

Новости

ООН включила израильские структуры в черный список причастных к сексуальному насилию в войнах. Иерусалим заморозил контакты с офисом генсека

The Insider
Khamis Saeed / Reuters

Khamis Saeed / Reuters

ООН внесла израильские структуры, в том числе тюремное ведомство, в черный список причастных к сексуальному насилию в зонах конфликтов. В тот же перечень в прошлом году добавили ХАМАС. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон раскритиковал решение организации:

«Решение внести Израиль в черный список и обвинить нас в использовании сексуального насилия в качестве оружия войны — возмутительное решение. Генеральный секретарь и его команда продолжают распространять ложь против Израиля. Помещать нас и террористов из ХАМАС в один список — недопустимо. Мы — сильная демократия. Мы пригласили представителей ООН приехать в Израиль, чтобы проверить эти нелепые обвинения. Они предпочли не приезжать. Они выбрали продолжение кампании против Израиля. Мы видели ложь в The New York Times, а теперь видим еще одну ложь — от ООН. Мы покончили с этим Генеральным секретарем».

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон

The Jerusalem Post

Две недели назад, в первой половине мая, американская газета The New York Times опубликовала колонку Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Текст основан на интервью с несколькими пострадавшими мужчинами и женщинами.

Ректор Колумбийского университета Ли К. Боллинджер (слева) вручает Николасу Д. Кристофу Пулитцеровскую премию 2006 года в номинации «Публицистика»

Ректор Колумбийского университета Ли К. Боллинджер (слева) вручает Николасу Д. Кристофу Пулитцеровскую премию 2006 года в номинации «Публицистика»

The Pulitzer Prizes

Как утверждают израильские власти, после включения ХАМАС в черный список на генсека ООН оказывали давление, добиваясь добавления в реестр и Израиля. Еще в августе прошлого года Антониу Гутерриш предупредил Иерусалим о возможном включении израильских структур в список из-за «серьезных опасений» по поводу предполагаемых злоупотреблений во время войны. Израиль эти обвинения отвергал.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Jeenah Moon / Reuters

В течение последнего года Израиль, по данным The Jerusalem Post, неоднократно обсуждал эти обвинения с представителями офиса генсека ООН. Иерусалим передавал документы, данные и подробные ответы на претензии, а также приглашал сотрудников ООН посетить страну для проведения проверки.

В ответ на включение в список Израиль объявил о заморозке контактов с офисом генерального секретаря ООН и отменил запланированный визит в страну его спецпредставительницы по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамилы Паттен.

В прошлом году, помимо Израиля, предупреждение от генсека ООН о вероятном включении в черный список получила и Россия:

«Я глубоко обеспокоен достоверной информацией о нарушениях со стороны российских вооруженных и силовых структур и связанных с ними вооруженных групп, прежде всего против украинских военнопленных — в 50 официальных и 22 неофициальных местах содержания в Украине и Российской Федерации».

Попадут ли российские структуры в список в этом году, пока неясно.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте