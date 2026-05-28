ООН включила израильские структуры в черный список причастных к сексуальному насилию в войнах. Иерусалим заморозил контакты с офисом генсека

В течение последнего года Израиль, по данным The Jerusalem Post, неоднократно обсуждал эти обвинения с представителями офиса генсека ООН. Иерусалим передавал документы, данные и подробные ответы на претензии, а также приглашал сотрудников ООН посетить страну для проведения проверки.

В ответ на включение в список Израиль объявил о заморозке контактов с офисом генерального секретаря ООН и отменил запланированный визит в страну его спецпредставительницы по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамилы Паттен.

В прошлом году, помимо Израиля, предупреждение от генсека ООН о вероятном включении в черный список получила и Россия:

«Я глубоко обеспокоен достоверной информацией о нарушениях со стороны российских вооруженных и силовых структур и связанных с ними вооруженных групп, прежде всего против украинских военнопленных — в 50 официальных и 22 неофициальных местах содержания в Украине и Российской Федерации».

Попадут ли российские структуры в список в этом году, пока неясно.