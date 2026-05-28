В Новороссийске на пляжах массово разлагаются тела дельфинов — «Вот Так»

В Новороссийске с городских пляжей неделями не убирают тела дельфинов, из-за чего на побережье стоит сильный запах разложения. Об этом пишет издание «Вот Так» со ссылкой на местных жителей и экологов.

Замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров объяснил ситуацию проблемами с подрядчиком. По его словам, администрация расторгла контракт с индивидуальным предпринимателем, который должен был заниматься уборкой туш животных, и сейчас ищет нового исполнителя.

Как рассказал «Вот Так» эколог Александр Емельянов, Новороссийск в 2026 году стал эпицентром массовой гибели дельфинов на Чёрном море. По данным центра спасения морских млекопитающих «Дельфа», с 1 марта по 10 апреля на побережье от Тамани до Сириуса нашли 132 погибших дельфина, из них 57 — в Новороссийске.

Основной причиной гибели животных специалисты называют случайное попадание в рыболовные сети во время весеннего лова камбалы. Кроме того, на состояние популяции влияют загрязнение моря, инфекции и возможные последствия разлива мазута.

Емельянов отметил, что реальные масштабы гибели могут быть значительно выше, поскольку многие тела уносит в море. По его словам, нынешние показатели смертности — рекордные с 2024 года.

Эколог также предупредил, что разлагающиеся туши представляют опасность, поскольку при распаде тел выделяются сероводород, аммиак и метан.

