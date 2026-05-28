Спрос на помещения для легкой промышленности в Москве рухнул на 65–83% год к году в первом квартале

Спрос на покупку помещений для легкой промышленности (light industrial) в Московском регионе рухнул в I квартале 2026 года — в зависимости от методологии подсчета, падение к аналогичному периоду прошлого года составило от 65% до 83%. Причины — высокие ставки по кредитам, переориентация компаний на аренду и общее замедление инвестиционной активности.

По данным консалтинговой компании Bright Rich|Corfac International, которые передают «Ведомости», за первые три месяца 2026 года в Московском регионе было продано 6455 кв. м площадей light industrial против 37 493 кв. м годом ранее. Аналитики Remain оценивают объем покупок за тот же период в 5000 кв. м — это на 74% меньше, чем в январе–марте 2025 года. Суммарный спрос с учетом аренды, по их расчетам, снизился на 76%, до 12 000 кв. м. В IBC Real Estate фиксируют падение продаж на 65%, а совокупного объема сделок — на 80%. Ricci оценивает годовое снижение в 75% — с 52 700 кв. м до 13 000 кв. м.

Средний размер приобретаемого блока за год сократился с 2145 до 1291 кв. м — рынок, по мнению сооснователя Bright Rich Виктора Заглумина, переходит в более сбалансированную фазу после ажиотажного 2025 года. Вакантность в сегменте к концу мая 2026 года достигла 17,6%, и в краткосрочной перспективе ее снижения не ожидается: до конца года девелоперы анонсировали ввод более 700 000 кв. м новых площадей.

Как отмечается, застройщики настроены по-разному. Часть из них продолжает придерживаться прежних планов: управляющий директор «Строительного альянса» Александр Никишов, например, называет свои данные за I квартал более оптимистичными — 57 500 кв. м против 50 500 кв. м годом ранее — и утверждает, что большинство игроков рынка остаются в рамках плановых показателей. Другие консультанты, опрошенные «Ведомостями», полагают, что девелоперы станут запускать новые очереди осторожнее — небольшими фазами и с переносом сроков, хотя уже начатые объекты будут достроены. Московские власти оценивают потребность региона в помещениях light industrial до 2030 года в около 3 млн кв. м — этот долгосрочный ориентир девелоперы пока не пересматривают.

Падение спроса происходит на фоне общего замедления российской экономики. По оценкам экономистов, с конца 2024 года реальный рост ВВП прекратился, ряд отраслей перешел к снижению, а потребление стагнирует. На 2026 год власти взяли курс на повышение налогов и сокращение расходов.