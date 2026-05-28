Путин и Токаев подписали заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов»

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана», сообщает ТАСС. Церемония прошла во Дворце независимости в Астане в рамках государственного визита Путина в Казахстан.
Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в заявлении о «семи основах» закреплены ключевые принципы двусторонних отношений:
- общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению;
- общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;
- общие границы как пространство добрососедства и сотрудничества;
- экономическое партнерство;
- языковое и культурное многообразие как общее достояние традиционных ценностей;
- молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта;
- совместный взгляд в будущее.
Отдельно Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта. «Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал президент Казахстана.
Как пишут РИА «Новости», Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым состоялась в четверг утром, после чего прошли переговоры в узком и расширенном составах. В Астане Путин также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
СМИ неоднократно обращали внимание на то, что Путин регулярно путает и неразборчиво произносит имя и отчество президента Казахстана и других политиков из Центральной Азии и национальных республик России.