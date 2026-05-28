Новости

Путин и Токаев подписали заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов»

The Insider
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана», сообщает ТАСС. Церемония прошла во Дворце независимости в Астане в рамках государственного визита Путина в Казахстан.

Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в заявлении о «семи основах» закреплены ключевые принципы двусторонних отношений:

  • общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению;
  • общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;
  • общие границы как пространство добрососедства и сотрудничества;
  • экономическое партнерство;
  • языковое и культурное многообразие как общее достояние традиционных ценностей;
  • молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта;
  • совместный взгляд в будущее.

Отдельно Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта. «Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал президент Казахстана. 

Как пишут РИА «Новости», Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Встреча  с президентом Касым-Жомартом Токаевым состоялась в четверг утром, после чего прошли переговоры в узком и расширенном составах. В Астане Путин также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

СМИ неоднократно обращали внимание на то, что Путин регулярно путает и неразборчиво произносит имя и отчество президента Казахстана и других политиков из Центральной Азии и национальных республик России.

