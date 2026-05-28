Путин и Токаев подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Казахстане

Россия и Казахстан подписали соглашение об основных принципах сотрудничества при строительстве первой атомной электростанции в республике в ходе государственного визита президента Владимира Путина в Астану, сообщает ТАСС.

Документ закрепляет ключевые параметры проекта и предусматривает финансирование строительства за счет российского государственного экспортного кредита. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2035 год, к тому же сроку Казахстан рассчитывает выйти на мощность 2,4 гигаватта.

В октябре 2024 года Казахстан провел референдум по вопросу строительства АЭС, а в июне 2025-го выбрал «Росатом» лидером международного консорциума строителей. После этого в августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на площадке будущей станции в поселке Улькен.

Казахстан определил местом строительства территорию у озера Балхаш в Алматинской области. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в 2025 году заявлял, что развертывание строительно-монтажной базы начнется уже в 2026 году, параллельно с подготовкой технической и проектной документации для получения лицензии.

Казахстан не располагал мощностями по выработке ядерной энергии с 1999 года, когда на берегу Каспийского моря был остановлен реактор БН-350. Критики проекта предупреждают, что строительство с привлечением российских технологий и специалистов может усилить энергетическую зависимость республики от России. Экологи в свою очередь выражают озабоченность возможным воздействием АЭС на экосистему Балхаша.

Это один из 16 документов, подписанных в ходе нынешнего визита, включавшего переговоры Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Помимо двустороннего сотрудничества, стороны обсудили повестку Евразийского экономического форума, работа которого запланирована на следующий день в Астане.

