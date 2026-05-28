Украинские беспилотники повредили здание областного суда в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников повреждено здание областного суда. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, утром регион подвергся налету дронов, несколько аппаратов были сбиты силами ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Издание Astra пишет со ссылкой на пресс-службу, что cудебные процессы, запланированные в Нижегородском областном суде на 28 мая 2026 года, перенесены.

Минобороны России ранее сообщило, что за ночь над территорией страны были сбиты 62 беспилотника. Помимо Нижегородской области, дроны перехватывали над Тамбовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.