Число молодых британцев, не работающих и не учащихся, вырастет до 1,25 млн, в стране растет «потерянное поколение» — доклад

Число молодых британцев, не занятых ни работой, ни учебой, в ближайшие пять лет вырастет с нынешнего 1 млн до 1,25 млн человек. К такому выводу пришел независимый эксперт Алан Милберн в промежуточном докладе, подготовленном по заказу правительства Великобритании, передает Bloomberg. По его словам, страна рискует получить «потерянное поколение», если не примет срочных мер.

Доклад фиксирует «системный сбой» во всей инфраструктуре занятости и образования молодежи. Согласно его результатам, 84% опрошенных молодых людей в категории NEET («не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку») хотели бы найти работу или пройти обучение, однако не имели такой возможности. При этом число вакансий начального уровня, традиционно служащих первой ступенью карьеры, резко сокращается: занятость в общепите за четыре года упала вдвое, а количество стартовавших программ для стажировки за десятилетие снизилось более чем на треть.

Среди причин кризиса — повышение обязательного минимума оплаты труда и налогов на зарплаты, ухудшение ментального здоровья молодежи, а также распространение искусственного интеллекта, который вытесняет должности начального уровня.

«У нас хроническая проблема, которая только усугубляется, — заявил Милберн в интервью Bloomberg Radio. — Ни системы, ни плана для ее решения сейчас нет. Необходима радикальная перестройка принципов работы государства».

Ранее Институт финансовых исследований выяснил, что лишь половина британцев в возрасте от 16 до 24 лет имела официально оформленную работу к концу прошлого года. Отмечалось, что это один из наиболее тревожных показателей молодежной занятости в стране за последние годы.